Cometa passará pela Terra: veja quando isso deve acontecer

Se você gosta de ficar observando as maravilhas do céu e tudo que acontece ele, principalmente os espetáculos astronômicos que são lindos e fascinantes, um deles está prestes a acontecer, que é um cometa que foi recentemente descoberto e que fará uma passagem única pela Terra logo em breve.

Conhecido como potencialmente interestelar, Nishimura atravessa o espaço com uma velocidade extraordinária e o seu ponto mais próximo vai ser 125 milhões de quilômetros de distância do nosso planeta Terra.

E quanto mais ele se aproxima, as pessoas já estão se questionando sobre o momento que vão conseguir vê-lo no céu. Quer saber também? Acompanhe o texto abaixo.

veja o dia que ele vai passar perto do planeta Terra. Imagem: Pixabay

Quando esse cometa foi descoberto?

O cometa C/2023 P1, que também é conhecido como Nishimura vai chegar bem pertinho do nosso planeta Terra ao ponto que conseguir observá-lo, seu brilho e o movimento, e essa rocha congelada foi descoberta recentemente.

No dia 11 de agosto, Hideo Nishimura, que é um astrônomo amador japonês conseguiu detectar C/2023 P1 com uma câmera digital, e o corpo espacial interestelar, que significa que está vindo de fora do sistema solar, conseguir se esconder dos mais sofisticados instrumentos de observação.

Ele está na constelação de Gêmeos e o seu brilho só está aumentando à medida que está se aproximando do Sol, diversos especialistas também chegaram à conclusão de que ele é categorizado como um cometa considerado não periódico, ou seja, a sua aproximação do planeta é um acontecimento que não é muito comum.

A jornada do C/2023 P1 pelo espaço é original na enigmática nuvem de Oort, que anda em um caminho que já se entende por milênios, isso é muito interessante porque surgiram teorias de que esta possivelmente seja uma das primeiras aproximações significativa com o planeta Terra.

Quando o cometa vai passar pela Terra?

Os especialistas estão com conclusões de que o cometa Nishimura pode ser visto durante a primeira quinzena de setembro, ele é bem parecido com uma estrela pequena com cauda que atravessa uma parte do céu, por mais que as expectativas sejam altas, a NASA informou dois pontos que são importantes.

Que a descoberta de Hideo Nimishura tem uma posição angular ao Sol e isso faz com que a Terra será visível apenas durante o pôr-do-Sol ou no nascer do sol, e estará muito próximo do planeta no dia 1º de setembro e vai ser considerado fora da nossa área no dia 12 de setembro.

