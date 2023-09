Setembro do SUFOCO? Bolsa Família pode sofrer quedas no valor

O mês de agosto se destaca no calendário de benefícios sociais do Brasil. Isso acontece porque a Caixa Econômica Federal, responsável pela execução desses programas, efetuou os pagamentos tanto para o Programa Bolsa Família quanto para o Auxílio Gás. Importante ressaltar que não haverá transferência do benefício para compra de botijões em setembro, visto que a distribuição ocorre a cada dois meses.

Ao agregar esses auxílios, é viável alcançar uma quantia média de R$710,00. Esse valor provém de um repasse de R$600,00 proveniente do Bolsa Família, acrescido de mais R$110,00 referentes ao Auxílio Gás. No entanto, é crucial mencionar que o este último, um suporte específico para essa finalidade, contempla um grupo restrito de aproximadamente seis milhões de beneficiários.

Setembro do sufoco, veja o terá alteração nesse mês. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Unificação do Bolsa Família e Auxílio Gás

A prática de unificar os depósitos dos benefícios do Bolsa Família e do Auxílio Gás é realizada de maneira regular em intervalos de dois meses. O último agrupamento ocorreu em junho, com o próximo previsto somente para outubro. Portanto, na verdade, o pagamento do Bolsa Família não será menor no mês de setembro. Apenas o valor repassado para compra de gás de cozinha é que não será depositado.

A cada ciclo de pagamentos, a Caixa Econômica Federal disponibiliza os montantes do Bolsa Família e do Auxílio Gás ao longo dos últimos dez dias úteis de cada mês. Dessa forma, esses suportes são liberados de maneira gradual, seguindo uma sequência determinada pelo último dígito do Número de NIS.

Conforme o cronograma estabelecido, o valor médio de R$710 reais, correspondente ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás, será disponibilizado para o conjunto de beneficiários com o último dígito do NIS sendo 0, hoje, quinta-feira (31 de agosto de 2023). Esse calendário está finalizado, portanto, os beneficiários terão que aguardar até o próximo ciclo.

Calendário de pagamento do Bolsa Família do mês de setembro

Em setembro não haverá o montante do auxílio gás, sendo repassado apenas os R$600,00 do Bolsa Família. Caso você esteja com dúvidas sobre quando receberá o benefício social novamente, seguem os dias exatos:

Quem tem o final do NIS 1: 18 de setembro;

Quem tem o final do NIS 2: 19 de setembro;

Aqueles que têm o final do NIS 3: 20 de setembro;

Aqueles que têm o final do NIS 4: 21 de setembro;

Quem tem o final do NIS 5: 22 de setembro;

Quem tem o final do NIS 6: 25 de setembro;

Aqueles que têm o final do NIS 7: 26 de setembro;

Aqueles que têm o final do NIS 8: 27 de setembro;

Quem tem o final do NIS 9: 28 de setembro;

Quem tem o final do NIS 0: 29 de setembro.

Regras para recebimento do Bolsa Família

É obrigação das famílias cumprir com as responsabilidades no âmbito da saúde e da educação. Fora isso, para receber os valores dos programas sociais sem maiores problemas, também é necessário:

Assegurar a realização das consultas pré-natais de acordo com a necessidade;

Seguir o calendário nacional de vacinações, assegurando a devida administração das vacinas;

Efetuar a supervisão periódica do estado nutricional das crianças menores de sete anos;

Assegurar a presença mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos na instituição escolar, e de ao menos 75% para beneficiários entre seis e menos de 18 anos que ainda não tenham finalizado a educação básica;

Manter constantemente atualizado o Cadastro Único, revisando os dados pelo menos uma vez a cada biênio.

