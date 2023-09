Recebeu Pix ERRADO? Veja como devolver o dinheiro

A maioria das pessoas hoje em dia possuem Pix, que é uma forma muito mais rápida e prática de receber e realizar pagamentos sem pagar taxas.

Já aconteceu de receber um Pix por engano? Para que seja criado um mundo financeiro e justo e todos possam usufruir dos benefícios dessa transação sem preocupações.

Saiba aqui como fazer para devolver o dinheiro.

Saiba como devolver um Pix errado. (Créditos: Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br)

Recebeu um Pix errado? Aprenda como devolver!

A tarefa de reverter um Pix enviado por engano é mais fácil do que você pensa. Independente de qual banco você utilize, os procedimentos a serem seguidos têm semelhanças. No aplicativo, primeiro localize a transação errada, depois selecione a alternativa “Efetuar Devolução”, informe o valor e confirme através de sua senha. O reembolso é efetuado de maneira ágil, eliminando qualquer dúvida que possa existir.

Vale ressaltar que ficar com um Pix que não é seu, não é apenas falha de caráter, como também crime. O artigo 168 do Código Penal Brasileiro estabelece o crime de apropriação indébita, abrangendo a retenção de fundos que, por lei, pertencem a outra pessoa.

Ao optar por não restituir um Pix incorreto pode acarretar em consequências legais graves, como multas e até mesmo penas de detenção.

É importante ter ética para construir um ambiente financeiro justo

Receber um Pix incorreto não precisa gerar preocupações. Através de um processo de reembolso simples, é possível corrigir equívocos de forma ágil.

Mantenha em mente a importância de agir com ética, honrando suas obrigações financeiras. Ao seguir esse princípio, não apenas evitará complicações legais, mas também contribuirá para um ambiente financeiro saudável e confiável, no qual o Pix possa ser aproveitado ao máximo por todos.

Afinal, as normas legais existem justamente para assegurar a integridade nas operações monetárias. Ao aderir aos preceitos legais e morais, você contribui para fortalecer a fé no sistema e para uma comunidade na qual todos possam desfrutar das vantagens do Pix de maneira despreocupada e segura.

Com o objetivo de atender à sociedade, a Caixa Econômica Federal disponibilizou a retirada de R$ 6.220, uma quantia que representa quase cinco vezes o valor do salário mínimo atual. Entretanto, essa quantia vai além de meros números, servindo como um apoio para aqueles que estão lidando com desafios decorrentes de eventos naturais. Esse é um Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Caixa, a possibilidade de saque está aberta àqueles que possuem saldo no FGTS e não realizaram resgates motivados pela mesma circunstância em um período inferior a 12 meses.

Nessa linha, para os lugares impactados em Pilar, o limite para a solicitação do saque se encerrará no dia 7 de outubro. Enquanto isso, em Campo Novo, a modalidade permanecerá acessível até o dia 22 de outubro. Por fim, os residentes de São José do Norte têm até o dia 8 de novembro para formalizar o requerimento de saque dos recursos.

Para realizar o saque, basta seguir os procedimentos a seguir:

Ao acessar o APP FGTS, clique na opção “Meus Saques”; ​ Escolha a opção “Outras Situações de Saques”; ​ Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”; ​ Selecione o munícipio de sua residência e clique em​ “Continuar”; ​ Escolha uma das opções para receber seu FGTS​: Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou,

Sacar presencialmente. ​ Faça Upload dos documentos requeridos; Confira os documentos anexados e confirme; ​ A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.

