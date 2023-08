Seu CPF está na lista para receber MEGA PIX na quinta-feira (31)?

Com CPF em mãos, você já pode consultar se está dentre os selecionados a receber os valores correspondentes ao quarto lote de repasses da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Segundo a Receita Federal, foram liberados aproximadamente R$ 7,5 bilhões, que serão pagos a um total de 6,1 milhões de contribuintes em todo o país. Saiba mais detalhes, logo abaixo, se você está na lista de contemplados.

Consulta referente ao quarto lote da restituição do IR já está disponível desde a última quinta-feira (24). | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

CPF em mãos, é hora de consultar

A partir da próxima quinta-feira, 31 de agosto, terá início o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda. Conforme comunicado pela Receita Federal, um total de 6,1 milhões de contribuintes está prestes a receber um montante combinado de R$ 7,5 bilhões.

A disponibilidade para consulta desse lote foi liberada no dia 24 de agosto. Para verificar a inclusão nessa etapa, é necessário acessar a página oficial da Receita.

A maior parte dos beneficiários deste lote consiste em indivíduos não classificados como prioritários, que enviaram suas declarações até o dia 29 de maio. Aproximadamente 5,7 milhões de pessoas estão nessa categoria. Além destes, existem outros grupos que também têm preferência na restituição.

Quem estará no quarto lote?

O conjunto de beneficiados neste quarto lote abrange 11.960 idosos acima de 80 anos e 86.427 idosos entre 60 e 79 anos. Outros 9.065 indivíduos que possuem algum tipo de deficiência física, mental ou doença grave também receberão a restituição. Além disso, 30.453 contribuintes que obtêm a maior parte de sua renda através do magistério estão contemplados.

Por fim, 219.288 pessoas que optaram por usar a declaração pré-preenchida ou que escolheram receber seus valores via PIX também receberão seus reembolsos nesta semana. De acordo com o cronograma, este é o penúltimo lote de restituições. O próximo está previsto para ser distribuído no final de setembro, no dia 29.

Como receber?

A restituição é depositada diretamente na conta bancária indicada pelo contribuinte durante a elaboração da declaração. Uma condição essencial para que o pagamento seja efetuado é que a conta bancária esteja registrada em nome do declarante, exceto em situações específicas, como no caso de falecidos, menores de idade, indivíduos incapazes ou aqueles que deixaram definitivamente o território nacional.

Como realizar a consulta?

A dúvida sobre a inclusão no quarto lote pode ser sanada ao consultar a Receita Federal, que já disponibilizou essa informação. Acesse o portal oficial da Receita e siga a rota “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clique em “Consultar a Restituição”.

O órgão ressalta que nesse processo, os contribuintes terão acesso a orientações e canais de atendimento para verificar o status da declaração de forma simples. Para uma consulta mais detalhada, é recomendado acessar o e-CAC, a plataforma específica para serviços da Receita. No e-CAC, é possível identificar eventuais pendências e, assim, corrigir a situação pendente.

