Fim do WhatsApp? Este app de mensagens sairá do ar em setembro

Uma novidade trazia pela empresa Meta pegou muitos internautas de surpresa recentemente. A companhia dona do WhatsApp anunciou sua intenção de descontinuar um de seus aplicativos de troca de mensagens mais conhecidos: o Messenger Lite. Essa alternativa foi uma ótima opção para aqueles que desejavam manter a comunicação, mas buscavam economizar no consumo de internet. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre quando o app será descontinuado e o que você deverá fazer.

WhatsApp: versão lite será descontinuada e usuários terão que migrar para outra versão em setembro. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp se despede de versão lite

Recentemente, a empresa Meta, responsável pelo WhatsApp, trouxe uma novidade que pegou muitos internautas de surpresa. A companhia anunciou sua intenção de descontinuar um de seus aplicativos de troca de mensagens mais conhecidos: o Messenger Lite. Mas não é necessário entrar em pânico com essa notícia, pois o WhatsApp continuará operando normalmente.

O Messenger Lite, que era uma versão mais simplificada do Messenger tradicional, foi desenvolvido para consumir menos dados móveis em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Essa alternativa foi uma ótima opção para aqueles que desejavam manter a comunicação, mas buscavam economizar no consumo de internet.

Leia mais: Novos formatos do texto serão colocados dentro do WhatsApp; entenda

Aposentadoria tem data para acontecer

A Meta planeja aposentar o aplicativo em 18 de setembro de 2023. A partir dessa data, o Messenger Lite não funcionará mais nos dispositivos onde estiver instalado, e não estará disponível para download nas lojas de aplicativos, como a Google Play e a App Store.

O Messenger Lite, com seu tamanho inferior a 10 MB, ganhou popularidade por ser uma alternativa ao WhatsApp, permitindo economia de dados e bateria. Entretanto, com seu descontinuamento, é natural que surjam preocupações.

Quanto ao WhatsApp, muitos se perguntaram se ele também seria descontinuado. De acordo com a Meta, os usuários do Messenger Lite receberão um aviso pop-up nos próximos dias, sugerindo que migrem para a versão tradicional do Messenger, que permanecerá ativa e funcional. Vale destacar que o WhatsApp continuará em pleno funcionamento, trazendo alívio para seus usuários.

Relembre as principais atualizações do app em 2023

Se por um lado um está se aposentando, a versão mais robusta do aplicativo de mensagens continua com força total e com uma atualização atrás da outra. A Meta resolveu investir pesado no WhatsApp em 2023 e constantes atualizações têm sido anunciadas, seja para recursos visuais, como para melhorar a experiência do usuário e reforçar a segurança dos seus dados. Veja a seguir, algumas atualizações mais marcantes do ano, até agora.

Envio de imagens em alta resolução

Na atualização 2.23.12.78 do WhatsApp, lançada em 20 de junho, os usuários notaram a adição do recurso de envio de imagens em alta resolução. Anteriormente testado na versão beta do aplicativo, agora ele está disponível na versão estável. Ao compartilhar uma imagem em alta resolução, os usuários verão a opção “HD” no topo da tela. Selecionando essa opção, é possível ajustar a qualidade da foto para uma resolução superior. No chat, as imagens enviadas em alta resolução são marcadas com “HD” no canto inferior direito.

Silenciar chamadas de números desconhecidos

No dia 20 de junho, o WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade: a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos. Essa adição visa proporcionar maior privacidade e controle sobre as chamadas recebidas, evitando spam, fraudes e ligações indesejadas. Para habilitar esse recurso, siga estas etapas: vá para “Configurações” > “Privacidade” > “Chamadas” > “Silenciar chamadas desconhecidas” e selecione a opção de bloqueio.

Canais no WhatsApp

O WhatsApp está introduzindo os “Canais” como uma resposta ao Telegram, permitindo que indivíduos e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de membros, em um formato similar ao concorrente. Essa função estará acessível em uma nova aba chamada “Atualizações”, separada das conversas pessoais e comunidades. A previsão é que essa funcionalidade chegue ao Brasil nos próximos meses. É importante distinguir os “Canais” da função já existente, “Comunidades”, que limita grupos a 5 mil pessoas.

Bônus: controle de privacidade

Além das funções mencionadas, a atualização 2.23.12.78 também traz o “Controle de Privacidade”. Esse recurso concentra todas as configurações de privacidade em um único lugar. Acessá-lo é simples: vá para a aba “Configurações”, selecione “Privacidade” e escolha o “Controle de Privacidade” no topo da tela. Dessa forma, configurações como silenciar chamadas desconhecidas e habilitar a confirmação em duas etapas podem ser gerenciadas de forma centralizada.

Leia também: Não seja pego de surpresa! Esta é a nova função do WhatsApp