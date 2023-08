Quer conhecer o país mais feliz do mundo? Lá, os moradores têm internet de graça e recebem brasileiros sem visto

Todo mundo sonha em morar em um país que tudo ocorra bem, que tem menor índice de roubo, corrupção e mais direitos para os moradores. Posso te afirmar que esse lugar existe, conheça o país mais feliz do mundo, o desejo de muitos morar no exterior está crescendo cada vez mais, principalmente quando o assunto é sobre o bem-estar econômico.

O melhor de tudo é que esse lugar existe e pelo sexto ano consecutivo no ranking da ONU (Organização das Nações Unidas) foi eleito país mais feliz do mundo. Quer saber qual é? Veja o texto abaixo.

Finlândia foi eleio o país mais feliz do mundo. Imagem: FreePik

Qual é o país mais feliz de todos?

Esse país em que todos querem morar é a Finlândia, que recebeu o título do país mais feliz do mundo pela sexta vez. Conforme as informações da BBC, os finlandeses são sortudos por diversos fatores, pois lá não existe uma desigualdade na renda igual aqui no Brasil.

Por que a Finlândia é o país mais feliz do mundo?

Em sexto ano seguido, Finlândia foi considerado o país mais feliz do mundo no Relatório Global de Felicidade, e isso se deu em relação a avaliação das vidas na escala de cantril, onde tem pontuações de 0 a 10, e ao atingir o primeiro lugar, Finlândia se tornou o país dos sonhos de muitos.

O interessante é que nas redes sociais existem diversos relatos e histórias de brasileiros que foram morar lá e a experiência é maravilhosa, toda vez que surge um novo relato mais pessoas tem desejo de ir morar nesse país, pois não existe uma desigualdade discrepante igual acontece aqui no Brasil, a diferença lá é muito pouca.

Além disso, os moradores de lá tem uma boa assistência social, no entanto o que chama atenção é que nessa país os níveis de corrupção são baixos, e a boa notícia é que os brasileiros não precisam de visto para poder entrar nesse país.

Para os amantes de internet, na Finlândia o acesso ao Wi-Fi é totalmente gratuito para o país inteiro desde o ano de 2010, além de ser um gasto a menor para eles pagarem, é algo que alcança todos os moradores de lá, então percebe-se que a política-pública de lá funciona muito bem.

Além desses pontos, não podemos esquecer da paisagem maravilhosa que tem o país e uma culinária que chama atenção.

