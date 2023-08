Por mais que existam vários aplicativos de terceiros que prometam isso — agora é possível ler mensagens do WhatsApp que já foram apagadas de maneira totalmente facilitada e sem instalar nenhum aplicativo adicional. Trata-se de uma nova funcionalidade do Android que está tirando a paz de muitos usuários. Saiba como funciona essa nova função e o passo a passo de como usar.

Guia completo para ler mensagens do WhatsApp que já foram apagadas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Android lança função secreta para ler mensagens apagadas

Trata-se de uma funcionalidade que poucos conhecem mas já está disponível há algum tempo no Android. Até então, somente os usuários desse sistema operacional possuem acesso à funcionalidade.

Quando o usuário recebe uma mensagem, o Android registra uma notificação daquela mensagem e fica em stand-by. Caso o remente apague aquela mensagem antes que o destinatário leia, acaba que nunca ninguém saberá o conteúdo do texto enviado.

Entretanto, o Android possui uma função de “Histórico de notificações”. Desse modo é possível visualizar as notificações antigas — até mesmo as mensagens antigas que acabaram sendo apagadas. Por mais que seja uma funcionalidade limitada a um certo período de tempo, já é uma grande solução.

Haja vista que não é necessário a instalação de aplicativos de terceiros que podem ser prejudiciais à saúde do dispositivo.

O que é preciso para ativar a função?

Antes de tudo, é válido lembrar que é necessário estar com a versão mais atualizada do sistema operacional Android. Caso contrário, poderá não estar disponível essa funcionalidade.

Além disso, é recomendado estar com o WhatsApp atualizado, mas funciona em versões antigas do mesmo. Ademais, basta estar dentro dos requisitos do Android e seguir os passos abaixo. Lembrando que pode variar de dispositivo para dispositivo.

Entretanto, o padrão segue o mesmo. Em caso de dúvidas, basta pesquisar na lupa do aparelho para encontrar os respectivos caminhos abaixo.

Leia mais: Veja como ter o WhatsApp atualizado com as novas ferramentas

Passo a passo de como ativar a função

Por enquanto a funcionalidade só está disponível para o Android, os dispositivos que roda o S.O da Apple — iOS, estão de fora dessa função e não se sabe quando irá chegar algo semelhante para os dispositivos.

Entre nas configurações do dispositivo; Clique em “Notificações” ou procure na lupa caso não encontre; Clique em “Configurações avançadas”; Clique em “Histórico de configurações”; Clique em “Ativar/desativar”.

Pronto! Feito isso o histórico de notificações estará ativo. E a partir desse momento por mais que o usuário apague a mensagem posteriormente — o histórico da mensagem ficará salvo e poderá ser acessado a qualquer momento.

Logo, todas as mensagens (excluídas ou não) hão de ficar disponíveis nesse mesmo campo. Sendo necessário simplesmente seguir os mesmos passos acima a fim de conseguir visualizar o histórico de notificações.

É uma opção que auxilia bastante muitos usuários, mas tudo indica que será limitada a isso. Caso contrário, poderia acabar ultrapassando as barreiras éticas de privacidade estipuladas pelos aplicativos.

Leia mais: Se tiver uma letra P na sua moeda de 1 real, comece a dar pulos de alegria AGORA