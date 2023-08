XÔ, agosto do azar! Lua Nova trará sorte para 3 signos

Para as pessoas que gostam de signos e gostam de receber orientações sobre épocas e estações, a Lua Nova vai surgir no céu e quando isso acontecer significa que será um tempo de recomeços, ou seja, vai poder aproveitar o ambiente e criar novas conexões, novas oportunidades e semear tudo aquilo que deseja conseguir colher no futuro.

Então vale destacar que, especificamente, no dia 14 de setembro às 22h39, vai acontecer esse evento considerado astral, e o signo que terá mais sorte será o de Virgem.

Se você é desse signo aproveite esse momento, você é uma pessoa que sempre presta atenção aos detalhes, pegue isso e amplifique suas características positivas para ajudar quem está ao seu redor e isso vai favorecer a sua organização diária e poder fazer uma analítica da vida.

Por isso, vamos ressaltar 3 signos que vão se beneficiar especialmente com essa Lua Nova em Virgem. Acompanhe a leitura abaixo e veja quais signos terão sorte no mês de setembro.

3 signos terão sorte na Lua Nova

1. Touro

Chegou o momento mais esperado do ano para esse signo, será o mês de grandes oportunidades e que vai poder mudar a vida de uma vez por todas. Tanto no crescimento pessoal quanto o profissional, todas as áreas serão prósperas, e a energia prática de Virgem vai complementar e oferecer um tempo para planejamento e organização.

Os taurinos terão um momento excelente para conseguirem manter a saúde em dia em suas rotinas diárias.

2. Capricórnio

Para esse signo, o posicionamento astral vai ser mais propício, pois a Lua Nova em Virgem vai conseguir ajudar esse signo a refinar o foco, ou seja, a sua carreira profissional vai conseguir alavancar em longo prazo, esse será o momento da sorte, e vai conseguir alinhar todos os planos com as metas que foram feitas desde o início da sua carreira.

Com a Lua Nova iluminando todo o caminho, todos os sonhos desse signo vão se tornar realidade pois vai ter grandes chances de realmente acontecer aquilo que está pulsando em seu coração.

3. Virgem

Como destacamos acima, o signo Virgem não pode ficar de fora, eles são os principais. Será um período de renovação, coisas novas., recomeços, energias positivas e redescoberta de si mesmo do seu interior.

Além disso, com a Lua Nova iluminando o signo solar, os virginianos serão incentivados para conseguir se reconectar com sua verdadeira essência.

