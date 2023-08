Assédio Moral no trabalho: descubra se você sofre

Já é tão comum que muitos não percebem. O assédio moral no ambiente de trabalho virou tema de debate e um sinal de alerta para o Ministério do Trabalho. Por outro lado, para evitar esse tipo de violência psicológico aos colaboradores, é essencial que as empresas adotem medidas preventivas e estabeleçam políticas que protejam a dignidade dos funcionários. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre o que de fato se configura como assédio moral e o que pode ser feito para evitá-lo.

Entenda o que pode ser configurado como assédio moral em um ambiente de trabalho. Imagem: arquivo / FreePik

Problema que já virou rotina

Segundo dados do Ministério do Trabalho, o assédio moral no ambiente de trabalho é um problema recorrente em muitas empresas. Essa forma de violência ocorre quando um colaborador é exposto repetidamente a situações constrangedoras, humilhantes ou ofensivas, afetando sua saúde mental e física.

O assédio moral pode assumir diversas formas, como xingamentos, cobranças excessivas, fofocas e outras práticas negativas. É importante ressaltar que a lei trabalhista protege os funcionários, permitindo que eles denunciem o assédio moral e busquem reparação por danos morais na Justiça do Trabalho. Para evitar esse tipo de situação, é essencial que as empresas adotem medidas preventivas e estabeleçam políticas que protejam a dignidade dos funcionários.

Como identificar o assédio moral?

O assédio moral no ambiente de trabalho é caracterizado por comportamentos repetidos que expõem os colaboradores a situações constrangedoras, humilhantes e ofensivas. Essas práticas negativas podem partir tanto de gestores quanto de colegas de trabalho, com o objetivo de diminuir e desestabilizar física e mentalmente o profissional afetado. Infelizmente, o assédio moral é uma realidade comum no ambiente de trabalho, mas é importante que as vítimas saibam identificar essas situações e denunciá-las para garantir seus direitos.

Alguns exemplos de comportamentos que configuram assédio moral incluem acusações infundadas, imposição de metas abusivas, xingamentos, humilhações públicas, ameaças de punição e retirada de instrumentos de trabalho. É fundamental que os trabalhadores estejam cientes dessas práticas e saibam que podem buscar ajuda e proteção.

As consequências do assédio moral para o colaborador

O assédio moral no trabalho pode ter graves consequências para a saúde física e mental dos colaboradores afetados. Além das possíveis demissões e abandono do emprego, os efeitos psicológicos do assédio moral podem levar a problemas como estresse profundo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo tentativas de suicídio.

O papel das empresas

É de fundamental importância que as empresas assumam a responsabilidade de prevenir o assédio moral, por meio da implementação de políticas e práticas que promovam um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Os colaboradores que se sentirem vítimas de assédio moral devem procurar o setor de Recursos Humanos ou a ouvidoria da empresa para relatar o ocorrido e buscar soluções adequadas.

Como comprovar que está sendo vítima de assédio moral?

Para provar o assédio moral, existem diversas formas de evidências que podem ser utilizadas. Emails, mensagens de celular, mudanças físicas no local de trabalho e gravações de áudio do assediador são exemplos de provas válidas.

Além disso, testemunhas que tenham passado por situações de assédio ou que tenham presenciado o ocorrido também podem ser aceitas como prova. É essencial buscar a orientação de um advogado, que poderá fornecer informações sobre como agir e quais medidas tomar para proteger seus direitos.

