O Nubank é um dos bancos digitais mais populares no Brasil. Através de seus produtos como cartões de crédito — auxilia milhões de brasileiros na empreitada financeira. No início de seus trabalhos no Brasil o Nubank entregou vários cartões de crédito com limite de R$ 50 e a partir disso ganhou notoriedade no cenário. Entretanto, como aumentar o limite ainda neste próximo mês de setembro? Veja o passo a passo completo.

Nubank deve aumentar limite de clientes em setembro; veja como conseguir | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tenha o limite mais alto em setembro

Todos os meses o Nubank oferece modalidades de aumento de limite. Neste mês de setembro existem duas dicas que podem ser usadas para conseguir aumentar o limite do cartão de crédito do Nubank. O “Nu Limite Garantido” e o “Aumento manual”. Veja como funciona.

Através do limite garantido do Nubank, é possível criar o próprio limite de crédito a partir do investimento no aplicativo através das suas caixinhas e outras modalidades.

O dinheiro investido é transformado em limite de cartão de crédito, e pode ser usado livremente. Haja vista que após o uso do limite o dinheiro investido fica bloqueado e rendendo até que os débitos sejam pagos. Caso haja o atraso no pagamento das faturas o dinheiro investido é usado para quitar os débitos.

Por esse motivo é necessário ter cuidado durante essas ações. Outra maneira de aumentar o limite é através do aumento manual, que é solicitado na aba dos cartões e aumento de limite.

O usuário precisa escolher o limite desejado/ideal e a partir de então passar por uma análise financeira — podendo ou não ter o novo limite aprovado. É uma modalidade que precisa ter a aprovação do banco, em contraste com a anterior.

Como funciona o aumento de limite do Nubank?

Como citado acima os aumentos são oriundos do relacionamento com o banco. Os clientes que usam o cartão com frequência e pagam suas faturas em dia têm mais chances de ter o limite aumentado sem a necessidade de deixar qualquer quantia investida no banco como garantia.

Entretanto, é importante concentrar os gastos mensais em um único cartão de crédito a fim de que o limite venha aumentar posteriormente com base nas necessidades dos clientes.

Lembrando que é importante sempre usar boa parte do limite, caso contrário, o banco vai entender que o usuário não precisa de tanto limite e pode até mesmo reduzir o limite de crédito.

Ademais, é necessário apenas pagar as faturas em dia, ter um bom relacionamento com o banco e manter o score de crédito sempre alto a fim de conseguir as melhores condições de crédito e sempre que precisar ter crédito disponível na praça.

