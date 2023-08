MATE a dúvida! Comer ovo faz mal? Confira a quantidade máxima permitida

O ovo é um alimento que não pode faltar na despesa de um brasileiro, além disso é consumido em todo o mundo nos pratos culinários e tem grandes fontes de nutrientes.

Durante os anos, começou a criar alguns debates sobre o impacto do ovo na saúde humana. Leia o texto abaixo para saber um pouco mais sobre o consumo do ovo, a quantidade permitida e entender se realmente o ovo faz mal ou não.

confira o quanto pode comer de ovo por dia. Imagem: FreePik

Quais são os benefícios do ovo?

Se você é uma pessoa que tem costume de comer bastante ovos, já deve saber que eles são considerados um dos alimentos mais completos em termos de nutrição, além de ser uma fonte de proteínas pois contém aminoácidos essenciais que ajudam na construção e reparação dos tecidos do corpo, ricos em vitaminas B12, D e A, ferro e zinco.

O ovo faz mal ou não para a saúde?

Por muito tempo, vários comentários falavam que o aumento do colesterol no sangue é associado ao ovo, ou seja, ligado a tipos de doenças cardiovasculares. Porém, algumas pesquisas que surgiram recentemente estão questionando essa informação, e descobriu que o colesterol no ovo tem um impacto pequeno nos níveis de colesterol no sangue.

Diversos estudos não conseguiram encontrar uma correlação significativa entre o consumo de ovos moderados e até mesmo o risco cardiovascular.

Quais são os benefícios para a saúde ocular?

Os ovos contêm luteína e zeaxantina, que são dois antioxidantes que tem um papel fundamental na saúde ocular, ou seja, são compostos que podem prevenir a degeneração macular que está relacionada à idade e também para proteger os olhos.

Veja também: Novos formatos do texto serão colocados dentro do WhatsApp; entenda

Qual é o consumo adequado para comer ovos?

Muitas pessoas têm dúvidas da quantidade ideal que uma pessoa pode consumir diariamente e isso depende de vários pontos, como por exemplo a idade, dieta e tudo mais. Para grande parte da população que tem alimentação regrada e saudável pode comer até 3 ovos por dia, é totalmente seguro.

Tenha sempre em mente manter um equilíbrio com outros alimentos que também são ricos em proteínas e uma dieta variada. Já as pessoas que têm condições médicas preexistentes como diabetes tipo 2 precisam monitorar o consumo de ovos pois eles influenciam diretamente os níveis de açúcar no sangue.

E nunca se esqueça que é essencial preparar os ovos de maneira saudável.

Veja também: Pode parecer loucura, mas você nunca fez ovo cozido do jeito certo