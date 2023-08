Bradesco oferece benefício para quem tem cartão; entenda

Quando se trata dos cartões de crédito oferecidos pelo Bradesco, um enorme leque de vantagens exclusivas se abre para seus clientes. Muito além de benefícios em transações financeiras, os titulares dos cartões da intuição bancária contam com valiosos descontos em diversos setores do entretenimento, com vantagens imperdíveis. Saiba mais detalhes sobre o que um cartão Bradesco pode proporcionar a você, logo abaixo.

Bradesco oferece uma infinidade de vantagens e descontos em shows e cinemas para quem solicita o cartão de crédito do banco.

Vantagens que vão além das finanças

Os cartões de crédito do Bradesco oferecem uma variedade de benefícios exclusivos para seus clientes. Um dos principais destaques é o desconto de 50% em teatros e cinemas da rede Cinemark, presente na maioria das cidades do país.

Além disso, os portadores de cartões Bradesco podem desfrutar de promoções em shows, pré-vendas exclusivas e descontos em produtos vendidos nas salas de cinema. Saiba mais detalhes sobre os privilégios de quem possui um cartão Bradesco, logo abaixo.

Como funciona o desconto nos cinemas?

Primeiramente, é essencial frisar que o desconto para quem tem um cartão Bradesco só está disponível na rede Cinemark, no entanto, por ser tratar de uma das maiores redes de cinema do país, as vantagens não acabam aí, já que os descontos não se aplicam apenas no valor do ingresso, mas como também na compra da sua pipoca, refrigerante e o que mais você comprar antes de assistir o seu filme favorito.

Descontos em shows

Além disso, é possível utilizar o mesmo benefício para conseguir descontos em ingressos para shows e pré-vendas exclusivas, o que pode garantir que não perca aquele artista favorito. Para os espetáculos Candlelight, por exemplo, é garantido comprar 4 ingressos a preços promocionais por titular do cartão e um guichê VIP para o usuário do cartão Bradesco na bilheteria do teatro.

O cartão Bradesco certo para você

Existem diferentes tipos de cartões disponíveis, cada um com vantagens específicas. Por exemplo, o Bradesco Neo Visa Platinum oferece anuidade gratuita a partir de R$ 100 em gastos mensais. Já o Bradesco Like Visa Signature oferece até 5% de cashback em lojas, restaurantes e assinaturas em streamings.

O Bradesco Smiles Visa Gold oferece 7,5 mil milhas bônus, parcelamento de passagens aéreas sem juros e prioridade no embarque em aeroportos. Enquanto o Bradesco Elo Grafite oferece pré-venda exclusiva de shows e assistência móvel e residencial. E por fim, mas não menos importante, o Bradesco Elo Mais Internacional, que oferece pré-venda exclusiva de shows, serviço de emergência e outras vantagens pelo Elo Flex.

Vantagens em viagens áereas

Além dos descontos em entretenimento e dos benefícios específicos de cada cartão, os clientes Bradesco também podem desfrutar de outras vantagens, como milhas aéreas, check-in prioritário e acesso a salas VIP de aeroportos. Esses benefícios podem variar de acordo com o plano escolhido e as necessidades individuais de cada cliente.

Em resumo, os cartões de crédito do Bradesco oferecem uma série de benefícios exclusivos, incluindo descontos em teatros e cinemas, promoções em shows, pré-vendas exclusivas, milhas aéreas e acesso a salas VIP de aeroportos. Os clientes podem escolher o cartão que melhor atenda às suas necessidades e aproveitar todas essas vantagens.

