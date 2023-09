IA do WhatsApp faz muita coisa: veja as funções e como usar

Há tempos as pessoas são surpreendidas com a facilidade proporcionada pelas Inteligências Artificiais, entretanto, apenas neste ano que toda população teve acesso com uma maior facilidade às ferramentas, antes, era um pouco mais difícil, mas isso acontecia por conta que várias plataformas ainda estavam na fase de teste. Contudo, o jogo virou e é possível acessar plataformas do tipo, até mesmo pelo WhatsApp, entenda como e tudo que é possível realizar.

Saiba tudo sobre uma IA que está sendo usada pelo WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

IA se tornaram populares no Brasil

De acordo com dados estatísticos, no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas já tiveram contato com algum assistente virtual que está sendo disponibilizado no WhatsApp e também no Telegram, ela funciona usando como base o ChatGPT, o seu nome é LuzIA e é possível resolver qualquer problema.

Vale lembrar que ela é totalmente gratuita, nem anúncios há, todavia, existem limitações que impedem que alguns recursos sejam utilizados. Para usá-la, é bastante fácil, basta salvar o contato da IA através do número (11) 97255-3036.

O número pode ser adicionado tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Após isso, basta mandar uma mensagem e começar o diálogo enriquecedor com a inteligência.

Quais as principais funcionalidades dela?

Basicamente, o fator limitante no diálogo está no lado do usuário e não da máquina, ou seja, é possível – dentro das regras da plataforma – obter qualquer informação, basta saber perguntar. Ao iniciar a conversa, ela já relata que os usuários podem pedir ajuda com várias coisas, como receitas culinárias, dicas de séries e filmes e até mesmo na tradução de textos. Além disso, há outras funções, como:

Interação inteligente através do GPT 3.5;

Transformar áudios em texto, limite de até 10 minutos por áudio;

Gerar até 5 imagens por dia, após uma descrição do usuário.

A ferramenta foi disponibilizada em mais de 40 países, contudo, o seu mercado principal está no Brasil, por aqui, ela foi lançada há dois meses. O próximo passo da empresa, é lançar um aplicativo.

É possível ganhar dinheiro usando a inteligência?

Sim, é totalmente possível, é basicamente ilimitado o uso dela no cotidiano das pessoas. Estudantes podem usá-la para ajudá-los em um trabalho científico, atores podem ajudar para interpretarem roteiros de cenas, músicas para criar letras envolventes.

Além disso, há pessoas que trabalham com mídia digital, que conseguem otimizar bastante o trabalho apenas usando a ferramenta. Por exemplo, antes, era necessário buscar por “frases de bom dia”, agora, basta realizar a solicitação na ferramenta, que ela consegue listar várias frases do tipo.

Por fim, é importante que cada usuário consiga entender como a ferramenta pode auxiliar no dia a dia e aproveitar a vibe atual, pois ela é bastante parecida com o início da internet, mas agora, de uma forma bem mais “poderosa”.

