Tanta gente colocando cebola no freezer e você não sabe o porquê disso

A cebola, é um ingrediente universal da culinária, demonstra mais uma vez sua versatilidade ao abraçar uma tendência culinária surpreendente: o congelamento.

Para muitos, a cebola é um verdadeiro curinga na cozinha, capaz de enriquecer pratos com sabor e nutrientes. Porém, existe uma nova abordagem que vai além do uso tradicional, oferecendo benefícios inesperados e transformadores.

Segredos para cortar cebola sem derramar uma lágrima. | Foto: CA Creative / Reprodução Unsplash

Evitar o drama das lágrimas no preparo

Quem nunca se deparou com olhos ardendo e lágrimas indesejadas ao cortar cebolas? O responsável por esse desconforto é o ácido sulfúrico, um gás liberado durante o corte que irrita os olhos e provoca o choro involuntário. A solução é mais simples do que se imagina: o congelamento.

Ao colocar as cebolas no congelador por aproximadamente 15 minutos antes de cortá-las, é possível evitar esse problema. O frio desencoraja a liberação do gás irritante, permitindo que as corte as sem lágrimas, sem drama e sem comprometer o sabor.

Preservando qualidade e aroma

Além de proteger os olhos das emoções descontroladas, o congelamento das cebolas oferece uma série de vantagens. A qualidade e o aroma desses bulbos aromáticos são preservados por mais tempo, graças a um processo que envolve um choque térmico antes do congelamento.

Ao mergulhar as cebolas em água fervente sem sal por dois minutos e secá-las completamente, você garante que elas permaneçam com a textura desejada e sem odores indesejados no congelador.

Dessa forma, é possível armazenar as cebolas em sacos de congelamento, isolando seus aromas e sabores, mantendo-as prontas para dar vida às suas criações culinárias.

Economize tempo e tenha sempre ingredientes frescos

Não se trata apenas de preservar a qualidade, mas também de economizar tempo e dinheiro. Congelar cebolas permite comprar em grandes quantidades durante promoções ou épocas de colheita, garantindo um suprimento constante e fresco desses ingredientes essenciais.

A praticidade se estende ainda mais: pique as cebolas antes de congelá-las, separe-as em porções individuais e nunca mais se preocupe em descongelar mais do que o necessário. Basta pegar a porção desejada e levá-la diretamente à panela, tornando a preparação das refeições uma tarefa simples e eficiente.

O congelamento de cebolas oferece uma nova perspectiva sobre como aproveitar esse alimento nutritivo e aromático. Além de proporcionar conveniência e praticidade na cozinha, essa técnica prova que até mesmo os ingredientes mais familiares podem surpreender e inovar, enriquecendo nossa relação com a culinária.

