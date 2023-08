Por que todo mundo coloca casca de ovo na árvore de jade? Entenda logo

A famosa árvore de jade nada mais é do que um tipo de suculenta que costuma ser muito cobiçado pelos amantes desse tipo de planta, uma vez que possui diversas propriedades energéticas: ela também possui uma facilidade imensa de crescimento, sendo perfeita até mesmo para aqueles jardineiros que são menos experientes.

Porém, um grande problema que a árvore de jade apresenta está relacionado ao tamanho de seu caule, que costuma ser mais fino e, não raramente, faz com que a planta comece a “cair para o lado” conforme cresce, por conta do peso dos pequenos galhos. Esse problema tão pontual, porém, pode ser corrigido por meio do uso da casca de ovo, conforme será explicado em detalhes no decorrer dos próximos tópicos.

Os benefícios da casca de ovo para esse tipo de planta

De acordo com especialistas no assunto, a casca de ovo é repleta de nutrientes que são essenciais para que a suculenta consiga crescer de forma exemplar, deixando seu caule mais grosso.

Isso sem citar o fato de que, quando devidamente combinado à borra de café, os benefícios para a árvore de jade são ainda maiores. Afinal, essa borra funciona basicamente como um fertilizante natural, deixando a qualidade do substrato ainda maior.

Como fazer o uso da casca de ovo para deixar o caule da árvore de jade mais grosso

Ao optar pelo uso da casca de ovo com a borra de café, qualquer pessoa consegue ajudar sua árvore de jade a crescer com mais vitalidade e com um tronco muito mais espesso, capaz de suportar todo o seu peso. É preciso lembrar, porém, que os resultados não irão surgir do dia para a noite: o processo exige paciência e leva tempo para começar a mostrar seus frutos.

Quem respeitar o processo em questão, portanto, em algumas semanas poderá ver sua suculenta muito mais forte e resistente.

E os ingredientes para que isso seja possível não poderiam ser mais simples: é só usar borra de café e cascas de ovo, com as mesmas estando devidamente esmagadas.

Já no que diz respeito ao preparo em si, são apenas 3 passos a serem seguidos, conforme explicado abaixo:

1. Colocar a borra do café dentro de um recipiente limpo;

2. Secar a casca de ovo em um lugar totalmente fresco e, depois de estar devidamente seca, triturá-la até que vire um pó fino;

3. Em outro recipiente, misturar uma colher de sopa do café (em borra) que foi devidamente separado, com uma colher, também de sopa, da casca de ovo em pó.

Por fim, o modo correto de usar essa misturinha mágica para a suculenta é igualmente fácil.

A mistura deve simplesmente ser colocada diretamente na terra em que a planta está, sempre em volta da base do seu tronco, e apenas uma camada fina já é capaz de gerar bons resultados.

Depois disso, a árvore de jade deverá receber luz e água na medida certa, a fim de que não fique danificada.

