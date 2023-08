Basta ter apenas UMA dessas 14 moedas para sorrir de orelha a orelha

O universo numismático está ficando ainda mais conhecido nos últimos anos, entretanto, é possível deixar seus membros com bastante dinheiro, apenas vendendo e comprando moedas antigas. Há moedas que podem ser vendidas por até 7 mil vezes o valor cunhado em sua face, então, conhecer as moedas mais valiosas é de suma importância, pois pode ser que alguém encontre-a e ganhe uma boa grana. Portanto, confira as 14 moedas que mais valem no Brasil

Algumas valem bastante dinheiro pelo contexto histórico

Moeda da declaração universal dos direitos humanos: essa moeda foi fabricada no ano de 1998, ela foi feita em homenagem aos cinquenta anos da Declaração dos Direitos Humanos. A depender do estado de conservação, pode valer mais de R$ 1.100;

Bandeira dos jogos olímpicos: já essa moeda é mais nova em relação a anterior, foi fabricada no ano de 2012, faz menção os jogos olímpicos, mais precisamente, a entrega da bandeira olímpica, atualmente, pode ser vendida por cerca de R$ 350;

Real de 1999: o real fabricado em 99 não trata-se de uma data comemorativa, entretanto, na ocasião, foram fabricadas menos de 4 milhões de exemplares, por conta disso, sua raridade, podendo custar até R$ 300;

Comemoração ao 40ª Aniversário do Banco Central: já essa outra moeda é comemorativa, foi cunhada em homenagem ao aniversário do banco central, atualmente, pode valer mais de R$ 300.

Lembrando que os valores citados podem variar por vários motivos, como estado de conservação e raridade da moeda.

Também há exemplares em homenagem a figuras históricas

Como é o caso da moeda que foi feita em homenagem aos 100 anos do ex-presidente Kubitschek, ele ficou bastante conhecido por conta que construiu Brasília, atualmente, ela pode valer cerca de R$ 20.

Também há a moeda das olimpíadas de 2016, no caso, elas representam as modalidades presentes na ocasião, atualmente, cada uma pode valer entre R$ 5 e R$ 30. Em 2014 também foram lançadas outras moedas, que valem cerca de R$ 30, mas elas eram ‘normais”, a raridade acontece pela quantidade fabricada.

Outra moeda bastante comemorativa é a do cinquentenário do Banco do Brasil, que foi fabricada há quase 10 anos, em 2015. Atualmente, pode ser encontrada por cerca de R$ 10. O mesmo ocorre para as moedas fabricadas em homenagem aos 25 anos do Plano Real, foram fabricadas em 2019 e podem custar até R$ 10.

Outras moedas bem cobiçadas

Há outras moedas que também são cobiçadas, como:

Moeda de 1 Real com núcleo deslocado do Centenário de Juscelino Kubitschek;

Batida dupla;

Disco Único;

Cunho descentralizado;

Bifacial.

Lembrando que o estado de moedas mais raro que existe, são as chamadas de flor de cunho, elas estão totalmente novas e não ficaram em circulação.

