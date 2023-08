Síndrome de leonino: 2 signos são orgulhosos demais; veja quais

Sentir orgulho de si mesmo é algo decorrente de um ótimo nível de autoestima, que é nutrida todos os dias. E esta estima, por sua vez, representa uma sensação positiva a respeito de si, bem como uma ótima percepção, representando um pilar que é essencial para que a construção da identidade de alguém possa acontecer. E o que muitas pessoas não sabem, porém, é que até mesmo os famosos signos podem influenciar um pouco todo esse contexto.

Quem possui um nível de autoestima que seja saudável possui em si uma confiança que é exalada não só de forma superficial: é o tipo de pessoa capaz de defender e reconhecer suas próprias experiências, habilidades e demais características que são únicas.

Aliás: uma pessoa que sente orgulho de quem é não só reconhece seus talentos e seus pontos fortes, como também consegue aceitar suas imperfeições e suas falhas.

E esse reconhecimento tão importante, por sua vez, não chega a ser um sinal claro de complacência. Muito pelo contrário: é sinal de que o indivíduo compreende que o objetivo não deve ser a perfeição, mas sim o autodesenvolvimento e o crescimento contínuo.

A autoestima desses signos é realmente única | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os signos que têm o apreço próprio como marca registrada

Aparentemente, até mesmo dentro do contexto do horóscopo utilizado no Ocidente existem signos que conseguem se destacar por terem os traços de autovalorização bem presentes. Porém, esta característica tão única pode ser notada com uma facilidade muito maior em exatamente 3 destes signos, sendo eles o signo de Touro, o signo de Áries e o signo de Leão.

Segundo a astrologia, eles têm traços bem distintos que, por sua vez, fazem com que seus nativos se respeitem demais e sintam muito orgulho no que diz respeito à individualidade que possuem.

Áries, especificamente, é conhecido por ser determinado e corajoso, sendo que seus nativos não raramente mantêm a cabeça erguida na hora de enfrentar desafios. Eles creem no valor que possuem, o que costuma ser traduzido como um sinal de autoestima alta, e não necessariamente como um sinal de arrogância.

Os leoninos, por sua vez, sempre se veem como algo essencial em qualquer contexto que estejam vivendo, mas isso não acontece por causa do egoísmo: ocorre que Leão, assim como Áries, sabe muito bem como se dar o devido valor. Assim sendo, o magnetismo e o carisma, típicos de todo leonino, fazem com que este seja um tipo de pessoa orgulhosa de seus feitos.

Os taurinos, por fim, dão muito valor ao conforto e à estabilidade, conhecendo o valor atrelado às pequenas coisas e se conectando fortemente ao mundo material. Estes indivíduos têm, também, dedicação e força de sobra.

Uma combinação astrológica poderosa

A combinação de todas as características astrológicas que foram citadas acima dá aos signos de Áries, Touro e Leão um senso de autovalorização e de identidade realmente únicos.

Porém, vale frisar que os respectivos nativos dos signos em questão devem se valorizar ao mesmo tempo em que prezam pela imagem que estão passando para o resto do mundo, para que não sejam vistos como pessoas arrogantes e egoístas.

