Celulares “radioativos”: veja quais são os campeões da lista e veja se você tem

Utilizar dispositivos móveis no cotidiano tornou-se algo bastante comum, por conta disso, um dos cuidados mais tomados pelas fabricantes, é em relação a preservação da saúde dos seus usuários. Entretanto, uma pesquisa mostrou que alguns modelos de celulares emitem bastante radiação, com isso, emitiu uma lista com os aparelhos que possuem uma taxa de emissão alta, saiba quais modelos são e caso tenha algum, tome cuidado.

Tome bastante cuidado com estes celulares que emitem radiação | Imagem de Pete Linforth por Pixabay

Quais os perigos da radiação para as pessoas?

Os riscos podem variar a depender do tipo de radiação que está sendo discutida, entretanto, vamos supor que seja a radiação ionizante, ela é a mais forte que existe. Pois possui bastante energia, o suficiente para remover elétrons de átomos. Por conta disso, sérios danos do DNA podem ser causados.

Por conta disso, a exposição prolongada a esse tipo de radiação, pode causar várias patologias, como:

Câncer : um dos problemas mais temidos é o câncer, quando o indivíduo é exposto a elevados níveis, é possível que os riscos de desenvolver o câncer aumentem ainda mais;

: um dos problemas mais temidos é o câncer, quando o indivíduo é exposto a elevados níveis, é possível que os riscos de desenvolver o câncer aumentem ainda mais; Síndrome de Radiação Aguda: já a síndrome acontece quando a pessoa fica períodos curtos, mas intensos perto da radiação, o que pode causar vômitos, náuseas, danos ao sistema imunológico e em casos mais graves, até mesmo o óbito.

Como funcionou a compilação com os aparelhos mais radioativos?

Vale lembrar que infelizmente a ciência ainda não possui respostas concretas sobre quais os reais riscos que há em relação a exposição prolongada à radiação, por exemplo, ao ficar perto de pequenos níveis de radiação por um longo período.

Mas um escritório da Alemanha, decidiu realizar uma compilação com os aparelhos que mais emitem radiação, a classificação utilizada usa a taxa de absorção específica ao realizar uma ligação com o aparelho perto da orelha, ela é expressa em watts por quilograma de peso do indivíduo.

Estes são os aparelhos que mais emitem radiação

Motorola Edge: o topo da lista é ocupado por um celular fabricado pela Motorola, ao todo, a taxa é de 1,79, sendo que é a maior já vista no estudo em questão. Caso tenha um aparelho desses, é bom ficar atento;

ZTE Axon 11 6G: agora o aparelho é fabricado por uma empresa chinesa e está em segundo lugar, a taxa emitida é de 1,59 SAR;

OnePlus 6T: mais um telefone chinês está na lista e também apresentando uma taxa elevada de emissão, sendo que é de 1,55;

Sony Xperia XA2 Plus: agora pela primeira vez na lista aparece um aparelho da Sony, a marca é bastante famosa e sua radiação emitida é de 1,41;

Google Pixel 3 XL: agora é a vez do aparelho fabricado pela empresa Google, o modelo citado possui uma emissão de 1,39 watts.

Portanto, caso o usuário possua um dos modelos citados, é interessante tomar cuidado, lembrando que os estudos ainda não são conclusivos em relação aos efeitos negativos da exposição.

