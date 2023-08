Oportunidade de uma vida mais tranquila e estável: melhores franquias para morar no interior

Há quem sonhe em se mudar para o interior para ter uma vida de paz, segurança e menos tumultuada. Também existem aqueles que desejam novos ares em cidades interioranas, mas planejam montar seu próprio empreendimento. Esta opção, inclusive, tem ganhado força, especialmente com a ascensão do trabalho híbrido e das oportunidades online. Para quem almeja essa transição, conhecer franquias adequadas é essencial. Saiba mais detalhes sobre a modalidade de empreendimento, logo abaixo.

Se mudar para o interior também é empreender

O crescimento de franquias fora das capitais é notável, conforme constatado por um estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Do total de 30 cidades com maior aumento de franquias, 12 não eram capitais, demonstrando um crescimento médio de 21,1% nesses municípios.

16 Franquias com sucesso garantido no interior do país

Limpeza Eficiente com a DryWash: Esta empresa oferece serviços de limpeza, conservação e estética de veículos. CredFácil: Soluções Financeiras Personalizadas: Especializada em serviços financeiros e seguros, direcionada para quem busca crédito. The Kids Club: Ensino Divertido de Inglês: Microfranquia que ensina inglês para crianças de 18 meses a 12 anos. Maria Gasolina: Minimercado Autônomo Gourmet: Atende condomínios residenciais e empresas com produtos diferenciados. Sonhagro: Soluções de Crédito Rural: Foco em soluções de crédito rural e serviços associados. Home Angels: Cuidados Dedicados aos Idosos: Oferece assistência física e emocional personalizada para idosos. Maria Brasileira: Limpeza Residencial e Empresarial: Uma rede de franquias de limpeza versátil. Minha Quitandinha: Minimercado Autônomo Especializado: Criada em Balneário Camboriú, traz opções de qualidade. SPA Express: Estética Residencial: Serviços de estética domiciliar para quem busca praticidade. Cacau Show: Delícias Chocolatudas: Famosa marca de chocolates finos, ideal para o interior. Market4u: Mercado Autônomo Inovador: Atua em condomínios, preenchendo lacunas no mercado local. SuperGeeks: Aprendizado em Programação: Escola de programação e robótica, destacando-se no setor. Help Multas: Soluções para Multas de Trânsito: Especializada em recursos de multas e questões relacionadas. Espaço Make: Universo da Maquiagem: Uma gama de produtos de maquiagem a preços acessíveis. OdontoCompany: Sorrisos Saudáveis: Rede de clínicas odontológicas para cuidados dentários. Emagrecentro: Emagrecimento Confiável: Oferece uma metodologia própria para o processo de emagrecimento.

Dicas para um empreendimento de sucesso no interior

Antes de optar por uma franquia, é vital compreender que o sucesso não é garantido apenas pela baixa despesa inicial. É necessário avaliar se existe demanda na cidade para o serviço ou produto oferecido.

Conheça detalhes sobre as franquias antes de se mudar

Para falarmos sobre as franquias ideais para quem planeja a mudança para o interior, é válido iniciar com a DryWash. Essa empresa é especializada em serviços abrangentes, incluindo limpeza, conservação e estética automotiva. De maneira distinta, a CredFácil se destaca no setor de serviços financeiros e seguros, com foco direcionado para indivíduos que estão em busca de opções de crédito.

A lista de opções para aqueles que já se imaginam numa mudança para o interior continua com a The Kids Club, uma microfranquia especializada no ensino de inglês para crianças de 18 meses a 12 anos. Já no caso da Maria Gasolina, trata-se de um minimercado autônomo gourmet destinado a condomínios residenciais e empresas. Além disso, a Sonhagro também é uma opção interessante, por se sobressair com suas soluções especializadas em crédito rural.

Para os interessados no setor de cuidados com a terceira idade, a Home Angels é notável, focando em cuidadores de idosos e oferecendo assistência física e emocional personalizada. Enquanto isso, a Maria Brasileira estabelece-se como uma rede de franquias que atende tanto a limpeza residencial quanto empresarial. Uma opção para quem busca um nicho na área de estética é a SPA Express, que opera com o conceito de atendimento domiciliar.

Na busca por franquias tradicionais ao mudar-se para o interior, a Cacau Show merece papel de destaque, proporcionando chocolates finos fabricados e comercializados. No ramo alimentício, a Market4u oferece outra alternativa interessante, com sua abordagem autônoma que atende condomínios residenciais e comerciais. No setor educacional, a SuperGeeks oferece cursos de programação e robótica, atraindo destaque no mercado.

A Help Multas é especializada em recursos para infrações de trânsito, gerenciando inclusive processos de suspensão e cassação da carteira de motorista. A lista de franquias para quem pretende a mudança para o interior conclui com a Espaço Make, um multimercado de maquiagem, e a OdontoCompany, uma rede de clínicas odontológicas, cujo nome denota sua área de atuação.

Por último, mas não menos importante, temos a Emagrecentro , que se destaca como uma rede focada em processos de emagrecimento, apresentando uma metodologia própria.

Estratégias Inteligentes

Análise da Reputação da Franquia : Pesquise a história e a reputação da franquia escolhida.

: Pesquise a história e a reputação da franquia escolhida. Compreensão do Mercado Local : Adquira um conhecimento profundo sobre o mercado no qual você atuará.

: Adquira um conhecimento profundo sobre o mercado no qual você atuará. Identificação das Necessidades Locais : Descubra o que a cidade precisa e como você pode atender a essas demandas.

: Descubra o que a cidade precisa e como você pode atender a essas demandas. Análise Financeira Detalhada : Realize uma avaliação minuciosa dos aspectos financeiros envolvidos.

: Realize uma avaliação minuciosa dos aspectos financeiros envolvidos. Avaliação do Suporte Oferecido: Verifique o suporte proporcionado pela franquia e se esse é o setor no qual você deseja atuar.

Com tantas alternativas promissoras à disposição, encontrar a franquia ideal para a sua nova jornada interiorana é uma tarefa possível. Ao seguir essas dicas e compreender as peculiaridades de cada oportunidade, você estará preparado para iniciar um novo negócio com confiança e sucesso.

