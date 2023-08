Já viu? Quem entrar na conta do Mercado Pago HOJE terá grande surpresa

Novidade no Mercado Pago – Já pensou em transformar seu dinheiro em mais dinheiro com apenas alguns cliques no celular? O Mercado Pago, plataforma que já simplifica a vida de milhares de consumidores e comerciantes no Brasil, acaba de elevar o patamar de suas funcionalidades. O serviço anunciou a inclusão de uma opção de investimento em Certificado de Depósito Bancário (CDB) com rendimento de até 103% do CDI. A novidade promete ser um divisor de águas no mercado financeiro, abrindo portas para mais de 1 milhão de usuários já integrados no aplicativo.

O Mercado Pago oferece uma nova opção de investimento em CDB para seus usuários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Surpresa no Mercado Pago

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Mercado Pago e a corretora Órama e surge como uma alternativa atraente no cenário atual, onde a taxa Selic está em 13,25%. Com um investimento inicial que pode ser tão baixo quanto R$ 1, os usuários podem começar a rentabilizar seus recursos com o amparo do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), tornando o investimento ainda mais seguro. A expectativa é que essa nova opção de investimento seja disponibilizada gradualmente para todos os usuários da plataforma, tornando o Mercado Pago uma força ainda mais competitiva no âmbito dos serviços financeiros.

O CDB do Mercado Pago tem a grande vantagem da liquidez diária, o que significa que os investidores podem resgatar seu dinheiro investido a qualquer momento. Isso proporciona uma flexibilidade inigualável, permitindo que os investidores usem o serviço tanto como uma reserva de emergência quanto como um meio de crescimento de patrimônio no longo prazo.

Para os interessados em aderir a essa nova modalidade, o processo é bastante simples e pode ser realizado inteiramente através do aplicativo do Mercado Pago. Uma vez logado no aplicativo, os usuários devem navegar até a seção de “Investimentos”, onde encontrarão a opção de “CDBs”. O próximo passo é selecionar o CDB de liquidez diária, escolher o valor que desejam investir – que, como já mencionado, pode ser tão baixo quanto R$ 1 – e seguir com a operação. Depois de confirmar o valor e aceitar os termos, é só começar a acompanhar o rendimento da sua aplicação.

A oferta de CDB por parte do Mercado Pago surge como uma excelente opção para investidores de perfil conservador, que buscam rentabilidade com baixo risco. O investimento se torna ainda mais atraente ao considerarmos a proteção fornecida pelo Fundo Garantidor de Créditos, que oferece uma camada adicional de segurança ao capital investido.

Ecossistema financeiro digital

Com essa novidade, o Mercado Pago reforça seu posicionamento como um verdadeiro ecossistema financeiro digital, indo além da simples facilitação de transações de compra e venda. A inclusão de serviços de investimento na plataforma demonstra um entendimento claro das necessidades financeiras diversificadas de seus usuários e sinaliza uma evolução na estratégia da empresa para se tornar uma solução financeira completa.

Este movimento não apenas beneficia os usuários do aplicativo, mas também indica uma tendência mais ampla de fintechs e plataformas de pagamento online incorporando serviços financeiros mais sofisticados. Com cada vez mais brasileiros buscando alternativas de investimento, especialmente em um ambiente econômico repleto de incertezas, a adição de uma opção de CDB ao Mercado Pago pode muito bem ser o início de uma revolução na forma como as pessoas gerenciam e investem seu dinheiro.

