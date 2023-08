Nova rede social não utiliza algoritmo e pode dar mais privacidade; veja qual é

Rede social com maior privacidade – Em meio ao boom de aplicativos e redes sociais, surge o Sparkle, uma ferramenta que promete ser a solução para quem deseja entregar conteúdo de forma eficaz, sem as barreiras dos algoritmos. Uma criação da Hotmart, o app destaca-se por sua abordagem voltada para empreendedores e influenciadores que buscam uma entrega efetiva de seus conteúdos, garantindo que a mensagem chegue diretamente ao seu público.

O Sparkle é um aplicativo que oferece uma nova forma de interação em rede social. Foto: divulgação

Já conhece esta rede social?

Projetado para usuários de Android e IOS, o Sparkle não tem como finalidade apenas ser mais uma rede social no mercado, mas sim revolucionar a forma como o conteúdo é entregue à audiência. Sem algoritmos que determinam quais publicações serão exibidas, esse aplicativo proporciona liberdade para quem produz e segmentação para quem consome.

Muitos empreendedores já conhecem a frustração: após horas dedicadas à criação de um conteúdo, este se perde no mar de informações das redes sociais tradicionais. Youtubers, por exemplo, sofrem com mudanças constantes de algoritmo que, muitas vezes, fazem com que seus vídeos não sejam entregues a todos os inscritos, comprometendo o engajamento e as visualizações. Em contrapartida, no Sparkle, a preocupação com a entrega do conteúdo é inexistente. Lá, o foco é a qualidade e relevância daquilo que se compartilha.

Mas, o que torna o Sparkle tão especial? Primeiramente, sua integração com o YouTube. A relevância do consumo de vídeos online é inegável. Segundo uma pesquisa do Instituto Provokers, cada pessoa assiste cerca de 38 horas de conteúdo audiovisual semanalmente. Portanto, criar e compartilhar vídeos de qualidade tornou-se essencial para quem deseja destacar-se na web. Com o Sparkle, ao publicar um novo vídeo no YouTube, ele é automaticamente compartilhado no aplicativo, garantindo que a audiência será notificada e acessará o conteúdo.

Além disso, a plataforma introduziu o conceito de “trilhas”. Estas são segmentações de conteúdo que podem ser criadas e seguidas, garantindo que o usuário receba informações estritamente relacionadas ao que deseja aprender. Existem duas modalidades de trilhas: o “Canal”, onde apenas o criador e convidados podem divulgar conteúdos, e a “Comunidade”, onde todos os membros têm liberdade para postar. Essa segmentação é uma poderosa ferramenta para criar exclusividade e aproximar-se ainda mais da audiência.

Interação, engajamento e performance

Pensando na interação e engajamento, o Sparkle inovou ao permitir que os usuários interajam por meio de áudios nos comentários. Essa abordagem, aparentemente simples, otimiza a experiência, permitindo uma comunicação mais fluida e próxima entre criadores e seguidores. Outro diferencial é a possibilidade de fazer download de postagens diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de softwares externos.

No que diz respeito à análise de performance, a plataforma não fica atrás. O Sparkle incorpora métricas intuitivas que auxiliam os produtores de conteúdo a entender o que mais agrada seu público. A métrica de “foguinhos”, por exemplo, é uma representação das curtidas que, quando acumuladas, elevam a “temperatura” do perfil, indicando um maior engajamento.

Com a vastidão de informações e plataformas disponíveis na era digital, é fundamental para empreendedores e influenciadores digitais terem ferramentas que facilitam a entrega de conteúdo. O Sparkle surge, então, como uma opção promissora, rompendo barreiras e oferecendo uma comunicação mais direta e eficaz entre quem cria e quem consome conteúdo. E como qualquer ferramenta, seu real valor está em como é utilizada. Portanto, empreendedores, é hora de explorar esse novo horizonte e brilhar com o Sparkle!

