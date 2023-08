Você concorda? Estas são as empresas mais amadas pelos brasileiros

Empresas preferidas no Brasil – O que é que faz com que determinadas marcas fiquem gravadas no coração e na mente dos brasileiros? É a qualidade do produto, o serviço impecável ou simplesmente uma identificação emocional? A resposta a essa pergunta pode ser a chave do sucesso para as empresas nacionais e internacionais que buscam ganhar e manter a fidelidade dos consumidores e trabalhadores no Brasil.

As empresas que se destacam nos rankings de preferência possuem uma série de fatores positivos. Foto: divulgação

As empresas queridinhas dos consumidores

É sabido que o preferência por uma marca é um fenômeno complexo que engloba uma série de variáveis, desde o preço e a qualidade até a reputação da empresa no mercado. Além disso, fatores como a identificação emocional e o nível de confiança também têm grande peso nessa equação. Frequentemente, estudos e pesquisas de opinião são conduzidos para medir o grau de satisfação, fidelidade e a probabilidade de recomendação por parte dos consumidores, fornecendo informações valiosas sobre quais marcas realmente ressoam em diferentes setores, que vão desde a moda até a saúde.

Veja também: Começou! Empresa libera passagens aéreas por apenas R$ 200

Mas a percepção da marca não é apenas relevante para os consumidores; ela também é crucial para os profissionais que buscam oportunidades de emprego. Empresas que oferecem boas perspectivas de crescimento, um ambiente de trabalho organizado e que estão alinhadas com as expectativas tecnológicas da era atual tendem a ser mais atraentes para os trabalhadores. A Cia de Talentos, uma consultoria de RH, elaborou um ranking recentemente atualizado, baseado em pesquisas com 91 mil participantes, listando as empresas dos sonhos dos profissionais brasileiros. Segundo o levantamento, o setor de tecnologia demonstra um destaque significativo, muito provavelmente impulsionado pelas mudanças no cenário de trabalho geradas pela pandemia de covid-19.

O estudo revelou uma lista interessante de empresas que vão desde gigantes da tecnologia como Google e Microsoft até instituições financeiras tradicionais como Banco Bradesco e Itaú Unibanco, passando por empresas de setores variados como Ambev, Natura & Co e Vale. A presença marcante de empresas tecnológicas no ranking pode ser explicada pelo aumento do trabalho remoto e a crescente necessidade de soluções digitais, fatores que se intensificaram com a pandemia.

Desenvolvimento de carreira e demandas atuais

A pesquisa da Cia de Talentos também sugere que não é apenas o nome da marca que conta. Os profissionais do mercado brasileiro estão procurando empresas que proporcionem um caminho claro para o desenvolvimento de carreira e que estejam em sintonia com as demandas tecnológicas do mundo atual. Dito de outra forma, eles valorizam instituições que estão bem organizadas e que oferecem oportunidades reais de crescimento e especialização, além de remunerações competitivas.

O ranking é um reflexo claro da complexidade dos fatores que influenciam as preferências de marca tanto para consumidores quanto para profissionais. A identificação com a marca vai muito além do produto ou serviço oferecido; ela engloba a cultura da empresa, as oportunidades de desenvolvimento profissional e, cada vez mais, o compromisso com a inovação tecnológica.

A preferência por uma marca é uma combinação multifacetada de vários elementos e está constantemente evoluindo, especialmente em um ambiente tão dinâmico e desafiador como o atual. O estudo da Cia de Talentos oferece insights preciosos para as empresas que buscam entender e atender às expectativas e desejos de seus públicos-alvo, seja no lado do consumo ou no âmbito profissional. E com os avanços tecnológicos e as mudanças sociais aceleradas pelo impacto da pandemia, as marcas que conseguirem se adaptar e evoluir rapidamente certamente terão um lugar garantido no coração e na mente dos brasileiros.

Veja também: Quanto tempo a empresa tem para assinar a carteira de trabalho?