Ferramentas do WhatsApp que ainda existem e poucos conhecem

O aplicativo WhatsApp se tornou um amigo para o ser humano, pois é hoje uma das ferramentas tecnológicas de mensagens mais utilizado para falar com amigos e parentes, ele é o app mensageiro mais usado no Brasil.

Por mais que seja popularmente conhecido ainda sim tem diversas ferramentas dentro desse aplicativo que os usuários não imaginam que estão escondidas. E muitos dessas ferramentas que são desconhecidas permitem que os usuários excluam mensagens automaticamente e até mesmo melhorar a qualidade de fotos que são enviadas.

Acompanhe o texto abaixo e confira alguns recursos escondidos do WhatsApp que muitos desconhecem.

conheça ferramentas do WhatsApp que são desconhecidas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ferramentas desconhecidas do WhatsApp

Restringir quem pode te adicionar em grupos

Essa função permite que o usuário consiga escolher a pessoa com permissão para adicionar nos grupos, para fazer isso entre nas configurações e depois em privacidade, clique no banner Grupos para escolher entre as opções que aparece:

Todos

Meus contatos

Meus contatos, exceto…

Ou seja, tem como o usuário ter autonomia para escolher quem pode te adicionar em grupos do WhatsApp.

Marcar uma conversa para ler mais tarde

Se você faz parte do grupo dos usuários que visualizam a mensagem e esquece de responder, tem como sinalizar a conversa com um tipo de selo para lembrar de responder mais tarde, para quem usa Gmail, é uma opção bem parecida com “marcar como e-mail não lido”.

Para fazer isso no WhatsApp, clique e segure na conversa que você já leu e deseja responder mais tarde, e clique na opção “marcar como não lida”, assim o selo verde de uma mensagem vai aparecer novamente e você não vai esquecer quando entrar no app.

Mensagens temporárias

Se tem hábito de sempre ficar limpando o WhatsApp e apagando as mensagens, essa opção pode ser útil. A opção de mensagens temporárias tem como ser ativada, basta somente escolher uma conversa clicar nos três pontinhos e clicar em “mensagens temporárias”. Logo em seguida, você terá que escolher entre:

24 horas

7 dias

90 dias

Lembrando que essa ferramenta pode ser desabilitada em qualquer momento. Ativado essa função, todas as mensagens serão apagadas automaticamente para todas as pessoas do chat do seu WhatsApp.

Mas se acontecer de você ter uma mensagem da conversa que não deseja que apague, clique e segure na caixa de conversa e depois clique no ícone de marca-páginas, assim as mensagens, exceto as que você selecionou, serão excluídas.

