Ferramenta do app permite aumentar limite do Nubank para R$ 4 MIL

Aumente o limite do Nubank pelo app – Ter acesso a um maior limite de crédito é um desejo recorrente de muitos usuários de cartões. Quando se trata do cartão roxo do Nubank, a fintech tem se mostrado proativa ao desenvolver ferramentas e estratégias que facilitam esse processo. Porém, há caminhos e desafios que o cliente deve estar ciente para alcançar um limite de até R$ 4.000. Entenda como a instituição financeira avalia essa questão e quais são as estratégias propostas para atingir esse objetivo.

O Nubank oferece ferramentas para construir limite progressivo de crédito. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Truque no Nubank

A concessão de crédito, e consequentemente o aumento de limite, sempre foi um tema rodeado de particularidades. As instituições financeiras tradicionalmente adotam critérios detalhados ao avaliar a viabilidade de elevação do limite para seus clientes. Entre os aspectos considerados, a comprovação de uma renda estável é de suma importância. No entanto, profissionais autônomos, freelancers e aqueles cuja remuneração é variável, muitas vezes se deparam com entraves para validar seus ganhos perante os bancos.

Ainda que a renda seja um ponto central, outros fatores entram em jogo. Manter uma postura de pagamento íntegra, honrando compromissos e evitando atrasos, contribui positivamente para a imagem creditícia do cliente. Entretanto, um elevado grau de endividamento pode ser um obstáculo. Uma pessoa que frequentemente utiliza quase todo o seu limite disponível pode ser vista com cautela pela instituição financeira, já que este pode ser um indicativo de risco.

Reconhecendo as nuances do mercado e as distintas realidades de seus clientes, o Nubank desenvolveu uma estratégia denominada “Construir Limite”. Esta funcionalidade, desenhada para otimizar a relação cliente-banco, incentiva práticas financeiras saudáveis. O mecanismo proposto é direto: ao honrar os pagamentos das faturas em dia, evitando quitar apenas o mínimo e centralizando suas despesas no cartão Nubank, o usuário pode, gradualmente, ver seu limite crescer, podendo alcançar até R$ 4.000. A inovação não para por aí. A fintech introduziu ainda o “Nu Limite Garantido”, que permite aos clientes utilizar o saldo da conta-corrente como uma espécie de reforço ao limite do cartão.

Outras práticas

Mas, além de se beneficiar das ferramentas propostas pelo Nubank, há práticas que o cliente pode adotar para potencializar seu relacionamento com a instituição. Manter um histórico de pagamentos impecável e controlar o endividamento são, sem dúvidas, essenciais. Além disso, se familiarizar com as políticas e diretrizes do Nubank pode preparar o cliente para quando decidir fazer uma solicitação de aumento de limite, minimizando surpresas.

Em última análise, a chave para conquistar um aumento de limite no cartão Nubank (ou em qualquer outra instituição) está em combinar a disciplina financeira com a responsabilidade no uso do cartão. Essa abordagem, somada às funcionalidades como “Construir Limite”, configura-se como uma fórmula de sucesso para quem busca mais flexibilidade em suas transações financeiras.

