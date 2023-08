Posso ser demitido por usar bermuda no trabalho? Entenda

Nos últimos tempos, tem havido ampla discussão sobre a permissão do uso de bermudas nos ambientes de trabalho. Exemplos notáveis incluem a iniciativa denominada “Bermudas Sim” e a história de um funcionário que, após ser proibido de utilizar bermudas, optou por ir trabalhar de saia. Afinal, podemos trabalhar de bermuda? Entenda, a seguir, o que é permitido ou não, e confira algumas sugestões de look para a empresa que, para sua alegria, liberar uma roupa mais refrescante para o verão.

PMs do Rio de Janeiro patrulham no calçadão da orla carioca de bermuda. | Foto: Reprodução / Prefeitura RJ

Com que roupa eu vou?

Incidentes como o do colaborador que foi trabalhar de saia, em 2015, geraram debates acalorados ao longo dos anos, tanto nas redes sociais quanto nos escritórios em todo o Brasil. Tanto a campanha quanto a atitude do jovem têm a intenção de ressaltar que as roupas não influenciam a postura ou o desempenho no trabalho.

Além disso, argumentam que, considerando o clima quente do país, as normas de vestimenta profissional deveriam ser adaptadas à realidade local.

Sua roupa pode influenciar o modo em que outros colegas lhe veem

Embora seja verdade que a vestimenta não determina a postura ou a capacidade de trabalho de um funcionário, ela inegavelmente molda a percepção que os outros têm dele, levando a diferentes reações das pessoas com quem ele interage durante o expediente.

Funcionário viralizou ao ir trabalhar de saia após ser proibido de usar bermuda em ambiente de trabalho. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

As roupas têm o poder de comunicar mensagens, independentemente do conteúdo. Assim, enfatizamos a importância de investir em uniformes elegantes e de qualidade para toda a equipe. Claro, cada empresa possui seu próprio nível de formalidade, e os uniformes devem estar em conformidade. A apresentação pessoal, no entanto, é, de fato, indispensável.

Roupas certas para os lugares certos

A reflexão é simples: assim como escolhemos trajes específicos para diferentes ocasiões, como não usaríamos bermudas em um casamento, precisamos ponderar a casualidade no ambiente de trabalho.

Se o escritório possui um ambiente mais formal, talvez seja mais prudente não comprometer os resultados em virtude do calor e, ao invés disso, investir em soluções de refrigeração. Independentemente da situação, é inegável a importância de manter uma imagem profissional sólida em todos os segmentos.

Por outro lado, em situações mais informais, como bares à beira-mar ou agências de publicidade, a tendência das bermudas pode ser mais aceita. E é pensando neste panorama que selecionamos, logo abaixo, as melhores sugestões para você trabalhar no verão sem sofrer com o calor brasileiro.



As melhores sugestões para um look verão no trabalho

Morar em um país tropical como o Brasil, onde as temperaturas frequentemente atingem os 40 graus, implica em constantemente buscar maneiras de se manter fresco, especialmente no ambiente de trabalho. Encontrar a indumentária adequada pode ser um desafio, mas as orientações apresentadas neste artigo são valiosas para determinar a adequação das roupas de trabalho em um contexto quente.



Considere o local onde trabalha

O segredo está em encontrar o equilíbrio entre conforto e profissionalismo ao optar por usar bermudas no ambiente de trabalho. Comece considerando o código de vestimenta da sua empresa para determinar qual estilo de bermuda é aceitável e como combiná-la.

Em algumas situações, como em clínicas médicas ou escritórios de advocacia, a bermuda pode ser inadequada. Em contrapartida, locais como agências de publicidade ou escritórios de telemarketing, a bermuda pode ser adotada sem hesitações.



Bermudas para mulheres

Apesar de não serem automaticamente associadas a looks femininos, as bermudas em corte alfaiataria são uma excelente opção para criar combinações elegantes e profissionais. Prefira modelos mais soltos e com comprimento ligeiramente acima do joelho. Opte por cores neutras e evite materiais como o jeans ou tecidos muito finos.

Para combinar, escolha blusas e camisas mais elegantes, sem decotes excessivos ou transparências, considerando que as pernas ficarão à mostra. Nos pés, sapatilhas, tênis discretos ou sapatos de salto grosso são escolhas adequadas. Acessórios como cintos neutros e relógios de pulso podem adicionar formalidade ao conjunto.



Bermudas para homens

Os homens frequentemente estão mais habituados a usar bermudas no dia a dia, mas é importante tomar precauções para não parecer excessivamente casual. Priorize bermudas de tecidos como sarja ou linho em tons neutros. Evite o jeans e combinações com camisas de algodão.

Ao combinar bermudas, opte por camisas sociais de manga curta ou camisetas polo para um toque de profissionalismo. Escolha sapatênis ou mocassins como calçados. Complemente o visual com acessórios mais formais, como cintos com fivelas elegantes e relógios de pulso, para equilibrar a informalidade das bermudas.

O verão brasileiro x trabalho

Ao considerar as condições climáticas brasileiras, é possível adotar bermudas no ambiente de trabalho com elegância e respeito ao profissionalismo, desde que sejam feitas escolhas conscientes e em conformidade com o ambiente corporativo. Essas sugestões garantem que você se sinta fresco e confortável enquanto mantém uma imagem profissional.

