Que NOJO! Saber disso fará você parar de roer unhas hoje mesmo

Roer as unhas. Se você já se viu fazendo isso quase que como uma reação automática à ansiedade, nervosismo ou monotonia, saiba que não está sozinho nesse comportamento comum. No entanto, o que aparenta ser um hábito inofensivo carrega muitos pontos negativos, afetando não apenas a aparência, mas também a saúde e o bem-estar daqueles que o praticam. A seguir, entenda melhor quais os principais malefícios no hábito de roer unhas.

Os riscos à saúde por trás do roer das unhas

O ato simples de roer as unhas pode trazer como bônus um aumento marcante na possibilidade de infecções. A pele ao redor das unhas pode ser facilmente machucada ou rasgada, criando uma porta de entrada para germes e bactérias.

Isso pode resultar em infecções locais, como a paroníquia, uma condição dolorosa caracterizada por vermelhidão, inchaço e formação de pus ao redor das unhas. Em casos mais sérios, a entrada de bactérias na corrente sanguínea pode levar a infecções sistêmicas.

Os principais malefícios em roer unhas

1. Propagação de enfermidades

A disseminação de doenças é outra preocupação. Nossas mãos entram em contato com superfícies e objetos cheios de germes, como maçanetas, corrimãos e teclados.

Dessa maneira, roer as unhas pode transportar esses microrganismos para a boca, aumentando a susceptibilidade a doenças como gripes, resfriados e infecções gastrointestinais.

2. Riscos para os dentes

O hábito de roer unhas também pode agravar problemas pré-existentes nas mãos e dedos. Pessoas que já sofrem de condições de pele, como eczema ou psoríase, podem piorar suas condições devido à manipulação frequente das unhas e do tecido ao redor.

3. Impacto emocional

Sem contar os perigos físicos, roer unha também causa, muitas vezes, um impacto emocional. Muitos que têm esse hábito enfrentam sentimentos de vergonha e impotência, afetando a autoestima e a confiança.

Aprenda 4 táticas para acabar com esse hábito

1. Consciência Pessoal

Reconheça o hábito e identifique as emoções que o desencadeiam;

2. Unhas Bem Cuidadas

Mantenha as unhas curtas, diminuindo a tentação de roer;

3. Esmaltes com Sabor Desagradável

Utilize esmaltes com sabor ruim, disponíveis no mercado, para dissuadir o hábito;

4. Gerenciamento do Estresse

Experimente métodos alternativos para lidar com o estresse, como atividades físicas e meditação.

O que antes parecia ser uma ação sem consequências revela-se como um terreno cheio de riscos para a saúde e o bem-estar.

Romper esse ciclo requer consciência, dedicação e alternativas saudáveis para lidar com emoções intensas. Afinal, o zelo pela saúde vai além do que é visível externamente.

