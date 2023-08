Carro com cheiro de mofo? Este é o segredo para acabar com isso

Ter um carro com cheiro de mofo definitivamente não é o objetivo de nenhuma pessoa. Afinal, quando se compra um veículo desse tipo, a ideia é mantê-lo sempre impecável de todas as formas possíveis, principalmente se houver o intuito de revendê-lo depois de um tempo.

Porém, em alguns casos acaba sendo impossível evitar que o cheiro em questão fique impregnado. E a boa notícia é que definitivamente não é preciso aprender a conviver com ele: por meio de iniciativas simples é possível ter um carro cheiroso novamente, conforme será explicado no decorrer da leitura a seguir.

Carro com cheiro de mofo? Com este truque, nunca mais! | Imagem: Ben Moreland / unsplash.com

O carro com cheiro de mofo fica desta forma por conta da umidade

Principalmente nas épocas de chuva, a umidade acaba se proliferando por todos os lados. E, embora para muitas pessoas seja difícil acreditar, o enjoativo cheiro de mofo acaba sendo criado não só dentro dos imóveis que acabam ficando com portas e janelas fechadas, mas, também, dentro dos carros.

Mas, para a sorte de quem tem um veículo deste tipo, existe um truque muito simples e infalível para reverter esse desagradável problema e garantir o bem-estar não só do carro em questão, mas também de seus ocupantes.

Quando chove muito, a água costuma se espalhar por todos os lados possíveis e, dentro desse contexto, nem mesmo os carros conseguem se salvar: ter um carro com cheiro de mofo acaba ficando mais fácil por que o cheiro simplesmente se acumula dentro dele, por causa da umidade.

Para evitar ter que lidar com isso, é indicado que o proprietário siga um método que é até mesmo recomendado pelas marcas fabricantes, que nada mais é do que o método de deixar o ar-condicionado funcionando e, sempre que possível, manter também um purificador de ar por perto.

Um sistema de purificação de ar, por sinal, é importante por conta de sua capacidade de eliminar as bactérias e garantir um ambiente que seja saudável tanto para o motorista quanto para os passageiros. Ele consegue eliminar boa parte dos riscos à saúde, inclusive no que diz respeito ao carro com cheiro de mofo em seu interior.

Além disso, um bom purificador não deixa de ser de grande ajuda para todas as pessoas que têm problemas respiratórios, a exemplo da asma.

Porém, existem ainda algumas opções caseiras baratas para acabar com o cheiro causado pela umidade.

Veja também: Bem avaliados! 5 perfumes nacionais que receberam ótimas críticas

Como acabar com o cheiro de mofo dentro do carro

Para tirar de dentro do carro o cheiro causado pela umidade, a dica mais eficaz é dar início a uma limpeza profunda.

Para isso, é necessário que as capas dos assentos, bem como os carpetes ou tapetes, sejam retirados, para que possam ser lavados e devidamente desinfetados. Além disso, é interesse, também, submeter os assentos do veículo a um processo de aspiração.

Desta forma, por meio de poucos passos, será possível remover o cheiro de mofo sem que seja preciso gastar dinheiro levando o veículo para lavar, por exemplo.

E, depois de tudo pronto, a dica final é sempre checar se as portas e janelas estão bem fechadas nos dias chuvosos. Evitar entrar no carro com os pés molhados, em períodos chuvosos, também é imprescindível.

Veja também: Quem tem conta poupança tem que redobrar a atenção AGORA