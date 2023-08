Limite do cartão Inter pode ser aumentado se fizer isso

O desejo de ampliar o limite do cartão de crédito é algo frequentemente almejado por muitos clientes. Em um cenário de bancos digitais notáveis por sua inovação, como o Inter, o processo de elevação de limite é simplificado e automatizado. O Banco Inter disponibiliza uma reavaliação de crédito contínua para os clientes interessados em incrementar seu limite. A seguir, saiba como efetuar esse procedimento no Banco Inter.

Formas de aumentar o limite do cartão

Confira aqui algumas opções para aumentar o limite do cartão.

Super App

Por meio do aplicativo móvel Super App oferecido pelo Banco Inter, acessível tanto para dispositivos Android quanto iOS, é viável incrementar o limite de crédito do seu cartão. A execução desse procedimento é simples e envolve as etapas a seguir:

Abra a seção “Cartões” no interior do Super App. Localize a categoria “Produtos”, situada na parte final da página, e clique na alternativa “Aumento de limite”. Inicie a solicitação de aumento de limite ao selecionar o banner apropriado.

Uma vez que você finalize esse processo, a solicitação para ampliar o limite será enviada para análise.

Poupança

No Banco Inter, existe a opção de definir um limite de crédito por meio de investimentos em poupança. Para realizar esse processo, siga as etapas abaixo:

Acesse a funcionalidade “Guardar na poupança”, disponível em Cartões > Poupança Mais Limite. Realize o investimento necessário. Uma vez completado esse passo, o limite de crédito será estabelecido. Além disso, vale destacar que o dinheiro investido ainda rende a taxa de 0,5% ao mês.

CDB

Utilizando a alternativa do Certificado de Depósito Bancário (CDB), é possível ampliar o seu limite no Banco Inter de maneira eficaz. Esse método permite que você converta seu investimento em crédito disponível no cartão. Siga os passos abaixo para realizar essa operação:

Acesse a seção “CDB Mais Limite”, localizada na aba Cartões > Produtos. Insira o valor que você deseja investir no CDB. Uma vez concluído esse procedimento, o montante investido será transformado em um aumento do seu limite de crédito, proporcionando maior disponibilidade para suas transações.

Mais de 400 demissões

O Banco Inter divulgou um resultado histórico desde o início de suas operações, reportando um lucro de R$88,4 milhões durante o primeiro semestre deste ano. Embora essa seja uma notícia positiva, o banco tomou a decisão de dispensar 400 colaboradores nos últimos três meses.

Paralelamente, o número de clientes também registrou um crescimento expressivo, atingindo a marca de 20,7 milhões, com um aumento de 12% no último trimestre. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelos serviços oferecidos pela fintech.

Sobre o Banco Inter

O Banco Inter é um banco digital brasileiro fundado em 1994, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. A instituição financeira é um dos pioneiros no segmento de bancos digitais no Brasil, e oferece uma variedade de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimentos e seguros.

Ele se destaca por sua proposta de oferecer serviços financeiros de forma simples e acessível. A instituição financeira não cobra tarifas por serviços básicos, como manutenção de conta e transferências, e oferece uma variedade de produtos e serviços com taxas competitivas.

O banco também se destaca por sua forte presença digital. A instituição financeira oferece seus produtos e serviços exclusivamente pela internet, e conta com um aplicativo mobile que permite aos clientes realizarem operações financeiras com facilidade e segurança.

O Banco Inter tem crescido rapidamente nos últimos anos. A instituição financeira encerrou 2022 com mais de 20 milhões de clientes, e é um dos maiores bancos digitais do Brasil.

