URGENTE! Marca de Atum proibida pela Anvisa por oferecer riscos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu declarar guerra contra fabricantes de produtos que, devido à irregularidades, tem causado intoxicação no consumidor. Na mais recente ação, realizada na última sexta-feira (18), a agência determinou a proibição da venda, distribuição e uso de um produto comumente encontrado nas prateleiras: o atum em conserva. Saiba mais detalhes sobre a apreensão do alimento e qual marca está envolvida, logo abaixo.

Marca de atum em conserva teve seus produtos recolhidos pela Anvisa por causa intoxicação alimentar. | Foto: Reprodução / Freepik

Anvisa em pé de guerra

Em um momento de grande foco na saúde e bem-estar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomou uma medida importante na guerra contra irregularidades no mercado de alimentos no Brasil. Na última sexta-feira (18), a agência determinou a proibição da venda, distribuição e uso de um produto comumente encontrado nas prateleiras: o atum em conserva.

Leia mais: Relembre: estas marcas de molho de tomate já foram suspensas na Anvisa

Motivo da proibição

O produto em questão é o atum enlatado em óleo comestível e caldo vegetal da marca Cellier Alimentos Linha Profissional, cujo lote foi produzido em 8 de maio de 2023. A decisão de adotar essa medida drástica ocorreu em resposta a um surto alarmante de intoxicação alimentar reportado pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS-SP).

Diversas crianças apresentaram sintomas condizentes com intoxicação alimentar por histamina após consumirem o produto em Centros de Educação Infantil (CEIs) em Campinas.

Causa da intoxicação alimentar

Testes laboratoriais realizados pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) confirmaram a contaminação do lote em questão por histamina. O nível detectado dessa substância excedeu o limite permitido de acordo com as regulamentações sanitárias.

Vale ressaltar que a histamina, presente naturalmente em peixes, não é eliminada por meio de tratamento térmico, podendo atingir níveis tóxicos e causar intoxicação quando consumida. Entenda melhor o que é a substância mencionada, logo abaixo.

Compreendendo a Histamina

A histamina surge após a morte dos peixes, especialmente quando as condições de armazenamento e manuseio são inadequadas. Os sintomas da ingestão de histamina podem ser confundidos facilmente com reações alérgicas: erupções na pele, dores de cabeça, coceira na pele e sensações de formigamento na boca. Em casos mais graves, pode causar náuseas, vômitos e diarreia, sendo que idosos e pessoas com problemas de saúde são particularmente vulneráveis.

Importância da Anvisa

O recolhimento de produtos alimentícios tem um papel essencial ao retirar do mercado itens que representam riscos à saúde dos consumidores. Essa é uma das principais missões da Anvisa, que conduz constantes atividades de fiscalização para assegurar a qualidade dos alimentos comercializados no Brasil.

Para obter mais informações sobre as ações da Anvisa e as diretrizes de recolhimento, não deixe de acessar o site oficial da agência. Lembre-se: se você apresentar qualquer sintoma relacionado à intoxicação alimentar, busque atendimento médico imediatamente. Mantenha-se informado e priorize a sua saúde.

Leia também: Por que a Anvisa já retirou esses feijões dos mercados? problema com mofo?