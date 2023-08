Famílias receberão parcela aumentada no Cadastro Único até o final de agosto

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) oficializou o agendamento do pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro. Enquanto a Caixa Econômica Federal (CEF) ainda está em processo de efetuar o pagamento referente a agosto, a confirmação do repasse de setembro já foi emitida para todos os beneficiários, e este repasse pode apresentar um aumento significativo.

Sobre as mudanças

Esse aumento é resultado de uma nova fórmula de cálculo para a parcela regular do programa. O valor mínimo de repasse permanece inalterado em R$ 600 para famílias compostas por quatro pessoas ou menos. No entanto, houve uma modificação para famílias com cinco ou mais integrantes, agora recebendo um montante proporcional a R$ 142 por membro. Essa alteração busca manter a proteção para famílias menores, ao mesmo tempo em que assegura uma distribuição equitativa para aquelas de maior tamanho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anteriormente expressou críticas em relação ao sistema de repasse do programa de transferência de renda, quando este ainda era denominado Auxílio Brasil. Isso ocorreu porque famílias compostas por sete membros recebiam a mesma quantia que famílias com apenas dois integrantes. No entanto, com a recente reformulação, a estrutura de repasses foi ajustada para refletir a composição das famílias, trazendo maior equidade. A seguir, apresentamos os valores que uma família pode receber no mês de setembro, de acordo com seu tamanho:

Famílias com quatro ou menos membros: R$ 600;

Famílias com cinco membros: R$ 710;

Famílias com seis membros: R$ 852;

Famílias com sete membros: R$ 994;

Famílias com oito membros: R$ 1.136;

Famílias com nove membros: R$ 1.278;

Famílias com dez membros: R$ 1.420.

É relevante ressaltar que o Governo Federal não estabeleceu um limite para o número de pessoas por família, o que significa que o repasse pode aumentar caso mais membros sejam incluídos. Para garantir um repasse correto, é crucial manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Calendário completo

O pagamento do benefício também será conduzido pela Caixa Econômica Federal, nos últimos dez dias úteis do próximo mês. Dessa maneira, a distribuição dos repasses tem previsão para iniciar em 18 de setembro e se estender até 30 de setembro. Isso se dá em virtude do agendamento escalonado, levando em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Segue abaixo o calendário completo para os repasses do Bolsa Família referentes a setembro:

NIS com final 1: 18 de setembro (antecipado para sábado, 16);

NIS com final 2: 19 de setembro;

NIS com final 3: 20 de setembro;

NIS com final 4: 21 de setembro;

NIS com final 5: 22 de setembro;

NIS com final 6: 25 de setembro;

NIS com final 7: 25 de setembro (antecipado para sábado, 23);

NIS com final 8: 27 de setembro;

NIS com final 9: 28 de setembro;

NIS com final 0: 29 de setembro.

Os valores serão depositados na conta digital do Caixa Tem. Os beneficiários têm a opção de realizar o saque em agências da Caixa, lotéricas ou caixas eletrônicos. Para efetuar o saque, é necessário utilizar o cartão referente ao benefício, que pode ser o cartão do Bolsa Família, do Auxílio Brasil ou o Cartão Cidadão da Caixa Econômica Federal.

Aqueles que ainda não possuem a ferramenta de saque têm a possibilidade de utilizar o aplicativo Caixa Tem. O aplicativo oferece recursos como transferências via PIX, pagamento de contas e recargas telefônicas, sem que seja necessário sair de casa. O aplicativo Caixa Tem está disponível para download gratuito em dispositivos Android e iOS.

