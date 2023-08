Consulta liberada: veja se você está na lista para receber “super Pix” dia 31

Consulta disponível – Mais de 6,1 milhões de contribuintes aguardam ansiosamente o que a Receita Federal classificou como o “4º lote de restituições do Imposto de Renda de 2023”. Marcada para ser aberta para consulta nesta quinta-feira às 10h, essa liberação será um marco para o órgão fiscalizador e para aqueles que aguardam o retorno do montante pago ao governo. Com um total de cerca de R$ 7,5 bilhões em pagamentos, esse lote promete aliviar o bolso de muitos brasileiros.

A consulta ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2023 estará disponível nesta quinta-feira. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Receita já liberou consulta ao IR?

Dando continuidade à série de lotes de restituição, cuja data limite para a entrega das declarações foi o dia 31 de maio deste ano, a Receita Federal especificou como esse montante será distribuído. Cerca de R$ 914,4 milhões deste 4º lote estão destinados para aqueles que se enquadram nas categorias de prioridade na restituição. Entre esses, estão 11.960 contribuintes com mais de 80 anos, 86.427 entre 60 e 79 anos, 9.065 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 30.453 cuja principal fonte de renda é o magistério. Adicionalmente, 219.288 contribuintes que optaram por utilizar a declaração pré-preenchida ou receber a restituição via PIX também serão beneficiados com prioridade.

Veja também: Chegou a hora dos esquecidos! Receita paga saldo de imposto para milhões

Mas a generosidade da Receita não para por aí. Um montante de aproximadamente R$ 6,6 bilhões será destinado a mais de 5,7 milhões de contribuintes que não estão na lista de prioridades, mas que entregaram suas declarações dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 29 de maio de 2023. Vale lembrar que esta série de restituições é dividida em cinco lotes e a previsão é que o último seja pago no dia 29 de setembro.

Para os interessados em fazer a consulta e verificar se a restituição já está disponível, é necessário acessar o site oficial da Receita Federal e seguir o caminho “Meu Imposto de Renda” e depois “Consultar a Restituição”. A Receita também oferece um aplicativo para tablets e smartphones que permite essas consultas.

É importante também ficar atento a possíveis pendências na declaração, que podem ser identificadas durante a consulta. Caso haja alguma inconsistência, é possível retificar a declaração, ajustando as informações errôneas. Aqueles que tiverem a infelicidade de cair na malha fina também serão informados durante esta consulta. Essa situação exige uma ação rápida para corrigir os erros ou apresentar documentação complementar que comprove a veracidade das informações prestadas.

Pagamento

O pagamento será realizado diretamente na conta bancária fornecida durante o processo de declaração. Caso, por algum motivo, o crédito não seja efetivado, os contribuintes poderão reagendar o pagamento através do Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 para capitais e 0800-729-0001 para demais localidades. Há também um número especial para deficientes auditivos, o 0800-729-0088.

Aqueles que não resgatarem o valor de sua restituição dentro de um ano devem fazer uma solicitação especial pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Neste portal, o caminho a ser seguido é “Declarações e Demonstrativos”, e depois “Meu Imposto de Renda”, onde a opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária” estará disponível.

Em um país onde a carga tributária é tão discutida, esses lotes de restituição servem como um sopro de alívio financeiro para milhões de brasileiros. O 4º lote de 2023 é mais um passo importante nesse processo anual, e é crucial que os contribuintes fiquem atentos aos prazos e às regras para não perderem o que é devido por direito.

Veja também: Vai começar! Confira se sua restituição do imposto já está no 4º lote