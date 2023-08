Como pegar sua fatia de R$ 119 milhões HOJE (dinheiro esquecido no FGC)

Milhares de clientes bancários têm direito a uma parcela dos R$ 119 milhões que estão disponíveis, sendo que há pessoas que podem receber valores de até R$ 250 mil. É uma grande oportunidade que o Banco Central está dando para tirar vários brasileiros do prejuízo, entenda como é possível realizar a solicitação do dinheiro e como saber se tem capital disponível.

Saiba como sacar até R$ 250 mil hoje mesmo | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao valor?

Caso o cliente tenha sido cliente de algum banco que passou por um processo conhecido por liquidação extrajudicial pelo Banco Central, pode ser que ele tenha direito a receber um valor exorbitante. Já que atualmente, o Fundo Garantidor de Créditos possui um montante superior a R$ 199 milhões que ainda devem ser sacados.

Neste ano, em fevereiro, o BC liquidou dois bancos, o BRK e o Portocred, o processo aconteceu após uma análise do comprometimento dos bancos com o seu patrimônio, além de identificar várias irregularidades.

Essas ações colocavam em risco tanto as instituições como todos os seus clientes, então, antes de haver um prejuízo maior, elas foram retiradas do Sistema Financeiro Nacional. Então, os seus clientes que perderam dinheiro, podem ter direito à restituição.

Veja também: Como O Nubank Pode Ajudar Quem Está Sem Dinheiro No Fim Do Mês

Após a liquidação, um valor é liberado aos clientes

O mesmo processo aconteceu em 2021, com o banco CHB, após descumprir várias regras regulatórias, o BC decidiu excluir o banco do Sistema Nacional. E mesmo em 2023, após 02 anos do fato, ainda há mais de R$ 4,9 milhões a serem resgatados por 142 investidores.

Já os valores disponíveis para os clientes dos bancos BRK e Portocred são de R$ 72,65 milhões e R$ 42,28 milhões. Vale lembrar que o fundo em questão, só garante a restituição de valores até R$ 250 mil.

Essa garantia serve para que os bancos não sejam prejudicados em período de crise, caso não existisse ela, em qualquer crise, todos os correntistas iriam tirar seus valores dos bancos, o que poderia ser um grande risco.

Veja também: Quem Trabalhou Em 2022 Já Pode Sacar O Pis/Pasep? Veja Se Você Tem Direito

Como resgatar o valor?

O processo para resgatar o valor é simples e fácil, dá para fazer até mesmo pelo celular. Para isso, acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo e busque por FGC, após isso, efetue o download e instale o aplicativo.

Quando abrir o aplicativo, clique em “Solicitar garantia”, para que a solicitação seja concluída, é preciso que o cliente preencha algumas informações, como a cópia do RG, CNH e tirar uma selfie a fim de verificar a identidade e, por fim, informar as informações bancárias para a retirada do capital.

O fundo possui um papel de suma importância na economia brasileira, mas há algumas limitações, como o valor de no máximo R$ 1 milhão a cada quatro anos, por CPF ou CNPJ.