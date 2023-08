Passo a passo revelado para aumentar o limite do cartão Nubank (novos truques)

É comum que muitas pessoas se sintam descontentes com o limite inicial oferecido pelo Nubank ao receberem seu cartão de crédito. Isso ocorre porque o banco digital avalia o histórico financeiro do cliente antes de conceder o cartão, o que pode resultar em um limite menor para aqueles com históricos menos favoráveis.

O que fazer para aumentar o limite

Diversos fatores podem contribuir para a concessão de um limite de crédito mais baixo, como inadimplência, pendências financeiras, atrasos em pagamentos ou uma pontuação de crédito reduzida.

No entanto, ter um limite inicial baixo não significa que o cliente não possa aumentá-lo posteriormente. Seguindo algumas práticas recomendadas pelo próprio Nubank, é possível elevar o limite do cartão em um curto período de tempo.

O aspecto crucial é que o banco tenha informações positivas sobre o cliente e sua situação financeira. Aqui estão algumas dicas para impulsionar o aumento do limite do cartão de crédito do Nubank.

Passo-a-passo

Saiba aqui o que é preciso para aumentar o seu limite.

CPF sem restrições

Quando há inadimplência em relação a uma compra ou serviço, a empresa envolvida pode reportar seu CPF às agências de proteção ao crédito, como Serasa e Boa Vista SCPC. Isso resulta na negativação, também conhecida como estar com “nome sujo”. As implicações de estar negativado são diversas, sendo a principal delas a dificuldade em obter crédito.

Antes de conceder crédito, as instituições geralmente consultam o CPF para avaliar o risco associado à pessoa. Caso haja uma negativação devido a pendências em outro lugar, é provável que o pedido de crédito seja recusado, mesmo que os pagamentos estejam em dia no banco onde se solicita um aumento de limite.

Pagamento pontual da fatura

O Nubank enfatiza a importância de quitar o valor total da fatura até o vencimento, evitando deixar valores pendentes. Embora imprevistos possam ocorrer, as instituições oferecem opções de pagamento parcelado para clientes que não podem pagar integralmente. Entretanto, sempre que possível, é aconselhável quitar todos os gastos. Isso demonstra um uso responsável do cartão e contribui para um histórico positivo.

Atualização da renda

Bancos e instituições financeiras precisam compreender seu perfil para determinar um limite compatível com suas necessidades e sua capacidade de pagamento. Fornecer um comprovante de renda atualizado permite à instituição avaliar quanto crédito pode ser disponibilizado sem comprometer sua saúde financeira.

Uso do cartão de crédito

Lembre-se de que as instituições de crédito necessitam de informações para avaliar sua situação. Para isso, é preciso ter um histórico de crédito no mercado.

Se você utiliza diversos cartões de crédito e deseja aumentar o limite de um deles, centralizar seus gastos no cartão principal pode contribuir para um limite pré-aprovado maior, visto que a instituição entenderá que você tem explorado o limite disponível de maneira eficaz.

O Nubank também sugere utilizar o cartão de crédito para pequenas compras do dia a dia. Embora individualmente sejam menores, ao serem somadas, essas compras aumentarão seu gasto total com o cartão.

Relacionamento com o banco

Conforme o Nubank destaca, às vezes, mesmo mantendo um comportamento exemplar e demonstrando capacidade de lidar com despesas maiores, a instituição pode não possuir informações suficientes para assumir um risco maior. Em outras ocasiões, a demora na elevação do limite está mais relacionada à política de concessão de crédito da instituição do que ao cliente.

Portanto, é recomendável ter paciência ao construir um relacionamento com a instituição financeira. Gradualmente, à medida que informações sobre seu perfil de gastos são acumuladas, seu limite poderá ser ajustado de acordo com suas necessidades.

