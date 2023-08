Estas são as melhores dicas para quem deseja economizar combustível

O uso de gasolina e outros combustíveis exercem um impacto significativo no ambiente. Portanto, reduzir o consumo não é benéfico apenas para o bolso dos consumidores, mas também para a natureza.

Recentemente, a Petrobras informou que os combustíveis ficarão mais caros para as distribuidoras. Diante disso, o aumento foi de R$0,41 na gasolina e de R$0,78 no diesel. Para quem quer evitar gastar mais com o abastecimento do carro, saiba mais sobre como conseguir.

Verifique quais as dicas para economizar no combustível. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Confira 5 dicas de como economizar:

1. Janelas abertas ou ar-condicionado: a batalha pela eficiência

Quando se trata de economizar combustível, a escolha entre janelas abertas e ar-condicionado é essencial. A resistência do ar é o inimigo aqui. A turbulência criada pelas janelas abertas aumenta essa resistência, levando a um aumento no consumo. Em baixas velocidades, o ar-condicionado e as janelas abertas têm um impacto significativo no consumo, em estradas, mantenha as janelas fechadas para vencer a resistência aerodinâmica.

2. Manutenção: seu veículo agradece e seu bolso também

Ignorar a manutenção adequada pode levar a uma relação conturbada com o combustível. Assim como filtros de ar e combustível sujos restringem o fluxo essencial, forçando o motor a trabalhar mais. Sobretudo, velas de ignição desgastadas significam combustão incompleta, aumentando o consumo.

3. Pneus: a pressão certeira para economia de combustível

Acredite ou não, os pneus têm um papel vital na economia de combustível. Pneus com pressão insuficiente aumentam a resistência ao rolamento, obrigando o motor a trabalhar mais para mover o veículo. Isso acontece porque pneus desgastados de forma irregular desequilibram o veículo e aumentam o consumo.

4. Estilo de direção: suavidade é a chave

A forma de dirigir também influencia diretamente o consumo. Acelerações bruscas e trocas de marcha inadequadas aumentam o consumo. Nesse sentido, acelere gradualmente e troque as marchas no momento certo para otimizar a eficiência. Ou seja, dirigir com suavidade não apenas economiza combustível, mas também aumenta a vida útil do seu veículo.

5. Peso: o vilão inesperado do consumo

Peso extra significa mais esforço do motor. Um veículo mais pesado requer mais energia para se mover. Como resultado, isso aumenta a resistência ao rolamento e a necessidade de potência.

O que fazer quando o carro gasta muito?

Se as idas ao posto de gasolina estão mais frequentes do que já foram, algo não está certo com o seu carro. Alguns componentes do veículo podem aumentar o consumo, tornando os reabastecimentos mais frequentes.

É necessário que verifique se estes itens estão em dia no seu carro:

Revisão: Carros revisados periodicamente gastam menos combustível e também acabam exigindo manutenções mais baratas ao longo do tempo. Apesar do custo da revisão ser relevante, com o tempo, o consumo de combustível mais baixo e a ausência de quebras inesperadas ajudam a equalizar a conta.

Sistema de ignição:

Velas, cabo de vela e bobina(s) devem ser checados periodicamente. Diretamente responsáveis pela queima do combustível, em caso de problema em alguma dessas peças pode ocasionar maior consumo de combustível.

Filtro de ar:

Outro item que pode influenciar no consumo de combustível é o filtro de ar, seja por sujeira ou por não ter a especificação correta para o carro. Com o fluxo de ar restrito, a injeção eletrônica coloca mais combustível para compensar a falta de ar e aumenta o consumo de combustível.

Pneus:

Muita gente nem lembra, mas os pneus podem aumentar, sim, o consumo de combustível. A dica está na calibragem. Com a quantidade errada de pressão nos pneus, o carro pode precisar fazer mais força para se movimentar por conta do arrasto extra dos pneus murchos. Ou seja, mantenha sempre os pneus calibrados de acordo com o manual do veículo.

