Relembre: estas marcas de molho de tomate já foram suspensas na Anvisa

Em julho de 2016, um acontecimento movimentou a indústria alimentícia no Brasil, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tomou uma medida drástica sobre a segurança dos alimentos que consumimos, e em relação a cinco marcas de molho de tomate, sendo elas: Amorita, Aro, Elefante, Predilecta e Pomarola.

A decisão da ANVISA de proibir a venda e distribuição de quatro lotes de extrato de tomate de todas essas marcas citadas, bem como um lote de molho de tomate tradicional da marca Pomarola, foi baseada em um laudo que identificou a presença de pelo de rato acima do limite máximo de tolerância estabelecido pela legislação em vigor.

Esse resultado alarmante, divulgado na internet’, provocou uma clara violação das normas de segurança alimentar e causou preocupações justificadas entre os consumidores.

Repercussão

A obrigatoriedade de acomodar os produtos das prateleiras do mercado, estabelecida pela ANVISA, destacou a gravidade da situação e a necessidade de uma ação imediata por parte dos fabricantes. A resposta das empresas envolvidas foi importante tanto em termos de comunicação transparente quanto de demonstração de compromisso com a segurança alimentar.

Os lotes que não foram proibidos continuaram a ser vendidos normalmente nos mercados ressalta a eficácia do sistema de controle de qualidade, mas também aponta para possíveis falhas no processo de produção e falhas. Isso também levanta questões sobre os critérios usados ​​pelas empresas para garantir que seus produtos atendam aos padrões estabelecidos pelas autoridades regulatórias.

Esse incidente não apenas manteve dúvidas sobre a qualidade dos produtos específicos em questão, mas também desencadeou uma discussão mais ampla sobre a vigilância sanitária e a segurança alimentar no Brasil.

A repercussão desse acontecimento também demonstrou a importância da ANVISA como uma instituição que zela pela saúde pública e atua como uma garantia contra riscos à população.

COMO DENUNCIAR CASO EU ESTEJA COM ALGUM LOTE QUE FOI PROIBIDO PELA ANVISA?

Para começar, é preciso ligar na Central de Atendimento ao cliente do fabricante e solicitar esclarecimentos sobre o produto adquirido. Após isso, entre em contato com a Secretária de Saúde local e comunique o ocorrido ao Centro de Vigilância Sanitária.

E no caso, se o produto for irregular ou falsificado, informe a Anvisa por meio de uma denúncia à Ouvidoria. E no caso, forneça todas as informações disponíveis, incluindo o nome do produto e do fabricante e o local em que adquiriu o produto.

Outra marca proibida pela anvisa.

A fabricação e distribuição dos produtos da marca Fugini, foram suspensos pela ANVISA. O anúncio das medidas são para todos os produtos e não apenas o molho de tomate, como por exemplo: maionese, mostarda, conservas vegetais e etc.

A decisão foi motivada pela identificação de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene dos produtos, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade de outros problemas.

