Quem ama loteria vai ficar em ÊXTASE com o produto que a Caixa quer liberar

A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Rita Serrano, anunciou, recentemente, que as amadas raspadinhas serão novamente disponibilizadas para venda até o final deste ano, trazendo de volta um modelo de loteria instantânea que havia sido descontinuado há, pelo menos 7 anos.

Caixa pode trazer amado jogo de volta

As conhecidas raspadinhas da Caixa Econômica Federal, oficialmente denominadas Lotex, estão prestes a retornar ao mercado, trazendo consigo uma série de detalhes interessantes para os entusiastas das loterias e também para o panorama econômico do país.

A presidente da Caixa, Rita Serrano, anunciou que as saudosas raspadinhas serão novamente disponibilizadas para venda até o final deste ano, revivendo um modelo de loteria instantânea que havia sido descontinuado em 2016.

Raspadinhas serão benéficas para os cofres públicos

Esse formato de jogo ganhou destaque por sua agilidade na entrega de prêmios e pela relação custo-benefício das cartelas adquiridas. O próprio secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, enfatizou que as Lotex, ou raspadinhas, têm o potencial de gerar lucros significativos para os cofres públicos.

Nesse contexto, o governo almeja alcançar uma arrecadação substancial por meio da venda da Lotex, estimando valores entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões anualmente. O impacto financeiro positivo é notório, pois a não exploração desse recurso implica uma perda considerável para o governo. Vale mencionar que nos últimos anos houve inclusive tentativas de privatizar esse segmento.

Volta das raspadinhas como estratégia de governo

Essa reativação das raspadinhas é apenas uma das iniciativas integrantes de um plano econômico mais amplo, objetivando impulsionar a arrecadação do governo. Assim, o relançamento da Lotex é uma medida que se insere no novo cenário fiscal, buscando equilibrar as contas públicas, especialmente onde há déficits, como é o caso da Previdência Social.

Lotex em colaboração com serviço social

Barbosa ressalta a intenção de estabelecer parcerias com várias instituições para a comercialização das Lotex, com uma ênfase especial na participação de Pessoas com Deficiência (PcD). Esse esforço de inclusão contará com incentivos tanto da Caixa Econômica Federal quanto dos proprietários de casas lotéricas, visando garantir a efetividade desse compromisso social.

Presidente da CEF fala sobre possíveis mudanças

A Caixa desempenha um papel fundamental em políticas públicas e questões trabalhistas, solidificando sua posição como uma instituição de grande relevância no Brasil. Em relação às especulações sobre sua possível substituição, Serrano abordou o panorama em torno de uma troca ministerial com foco na inclusão de partidos do centro político, e deixou claro que a decisão relativa a esse assunto é exclusiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, Serrano pontuou o resultado positivo obtido no segundo trimestre de 2023 e relembrou os desafios de ordem tecnológica e de gestão humana que enfrentou desde o início de sua gestão. Ao final, ela ressaltou o fato de que, em um curto período de seis meses, o banco retomou seu papel ativo em prol do desenvolvimento do país.

