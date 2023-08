MEI pode encontrar grande Surpresa em nova conta PJ do Santander

O Banco Santander está se preparando para lançar uma inovação voltada para os clientes Pessoa Jurídica, envolvendo a implementação do open finance. Entre as vantagens do novo recurso, estará a possibilidade de um acesso mais facilitado às operações financeiras, além de integração entre diferentes instituições bancárias. Entenda mais detalhes sobre o novo serviço do Santander oferecido diretamente a correntistas com CNPJ, logo abaixo.

O Banco Santander está se preparando para lançar uma inovação voltada para os clientes Pessoa Jurídica, envolvendo a implementação do open finance. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Santander anuncia vantagens para PJ

O Banco Santander está se preparando para lançar uma inovação que promete aprimorar significativamente os serviços oferecidos aos seus clientes do segmento Pessoa Jurídica (PJ). A instituição está planejando implementar o conceito de open finance, uma iniciativa promovida pelo Banco Central em parceria com mais de 800 empresas.

O principal objetivo dessa iniciativa é simplificar os processos financeiros e promover uma maior integração no setor. A novidade visa fornecer soluções financeiras avançadas diretamente nas plataformas de gestão de empresários e empreendedores.

Leia mais: Quais clientes do Santander podem resgatar R$ 500 do banco HOJE

Entenda as vantagens do novo serviço

Uma das principais vantagens que o Santander pretende proporcionar por meio do open finance é a capacidade dos clientes PJ realizarem diversas operações e consultas sem a necessidade de recorrer ao internet banking convencional. Isso será viabilizado por meio da implementação de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que permitirão a execução de transações financeiras e o acesso a informações essenciais.

Open Finance e a integração entre bancos

Flavia Davoli, Diretora de Tecnologia do Santander, destaca que o banco está concentrando esforços no desenvolvimento de APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos), o que resultará na automação de diversos procedimentos bancários para os clientes PJ. Através dessa integração, os usuários poderão acessar informações de diferentes bancos conectados ao sistema interbancário do open finance.

Um aspecto fundamental do plano do Santander é oferecer essa novidade como uma solução para clientes PJ que mantenham operações com várias instituições financeiras. Essa abordagem está alinhada com o conceito de Banking-as-a-Service (BaaS), que visa atender às necessidades específicas das empresas.

Santander garante proteção à privacidade

É importante enfatizar que o Santander está comprometido em proteger a privacidade e a segurança dos dados dos clientes. Sendo assim, a instituição assegura que nenhum dado será compartilhado sem o consentimento prévio do usuário, mesmo diante da maior abertura e facilidade de acesso proporcionada pelo open finance.

Leia também: Dinheiro DE VOLTA para os clientes; como receber do Santander