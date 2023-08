Mais de 30 mil vagas em cursos gratuitos no Brasil; aproveite a chance

O governo do estado de São Paulo, em parceria com a instituição Amazon Web Services, anunciou um acordo com intenções para oferecer cursos gratuitos de computação em nuvem com 31 mil vagas.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional em tecnologia. Os cursos serão online e as inscrições estão previstas para o mês de setembro de 2023 e divididos por grupos.

A primeira turma deve começar ainda em no ano de 2023, com 1 mil vagas ofertadas para o curso de Introdução à Programação ministrado pela escola de educação profissional Proz.

Já no ano de 2024, mais 30 mil vagas vão ser disponibilizadas no curso Descubra a Nuvem AWS, ministrado pela DIO, plataforma open education de tecnologia, como uma parte do programa Talento na Nuvem, iniciativa desenvolvida em colaboração com a Nexa.

Mais de 30 mil vagas em cursos gratuitos profissionalizantes. Aproveite a chance. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como se inscrever nos cursos gratuitos?

Para participar dos cursos gratuitos, é necessário ter 16 anos ou mais e ser residente do estado de São Paulo. Os cadastros vão acontecer à partir de setembro por meio do site de cursos profissionalizantes.

Vale destacar que os programas de treinamento disponíveis no portal em colaboração com a AWS são parte do compromisso da empresa de capacitar 29 milhões de pessoas no mundo gratuitamente com habilidades digitais até 2025.

Cursos profissionalizantes com vagas abertas

Cursos de qualificação profissional gratuitos, com certificação garantida, realizados em um semestre. As capacitações ocorrem no formato presencial e online.

Critérios para participar

Ter 16 a 24 anos de idade.

Morar no Estado de São Paulo.

Ter ensino fundamental completo.

Realizar o teste de orientação vocacional do Aplicativo Meu Futuro Profissional.

Fazer a inscrição no curso desejado pelo botão “Increva-se”.

Calendário

Inscrições: até às 12h do dia 21/08

Convocação para matrícula: A partir do final da tarde do dia 21/08

Início das aulas: a partir do mês de setembro

Qual a importância de um curso profissionalizante?

Os Cursos Profissionalizantes têm uma grande importância para o mercado de trabalho, uma vez que preparam, com eficiência, profissionais para atuarem em áreas específicas, como Tecnologia, Engenharia, Saúde, Estética, Gastronomia, entre outras.

Aliás, essa é uma opção excelente para jovens em busca de qualificação, primeiro trabalho ou novas oportunidades. Sem dúvidas, os Cursos Profissionalizantes podem ser uma solução contra o desemprego que afeta, cada vez mais, as pessoas entre 18 e 24 anos. Para você ter uma ideia, 27,1% dos jovens dessa faixa etária estavam sem colocação no primeiro trimestre de 2020, segundo o IBGE.

