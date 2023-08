Faça exatamente ISTO para sair de qualquer grupo do WhatsApp sem ser visto

Almejar deixar um grupo de WhatsApp de maneira anônima, sem que seja detectado por outros membros, é um anseio comum entre usuários que desejam apagar conversas coletivas sem gerar notificações. Por meio dessa funcionalidade, é viável retirar-se das conversas em grupo que são consideradas monótonas de forma discreta, evitando que os demais participantes da conversa se apercebam. Somente os administradores serão comunicados sobre a saída, enquanto os outros integrantes somente notarão tal ausência caso revisem a lista de membros presentes no chat.

Para usufruir dessa função, é imperativo que o aplicativo seja atualizado para a versão mais recente. A seguir, elucidaremos, por meio de um guia prático, os passos necessários para abandonar grupos do WhatsApp de maneira anônima, sem alarde e sem que seja percebido por terceiros.

Como sair do grupo do WhatsApp usando o Android

Caso deseje deixar um grupo do WhatsApp de forma anônima no sistema Android, siga as instruções a seguir:

Acesse a Google Play Store e localize o aplicativo WhatsApp. Em seguida, clique em “Atualizar” para fazer o download da versão mais recente do aplicativo. Abra o aplicativo WhatsApp e acesse o grupo do qual você deseja sair. Toque no nome do grupo localizado na parte superior da tela. Role a tela para baixo e selecione “Sair do grupo”. Uma confirmação será exibida. Toque novamente em “Sair do grupo” para confirmar sua decisão.

Pronto! Os demais membros do grupo não receberão notificações a respeito da sua saída.

Como sair do grupo do WhatsApp usando o iPhone

Etapas 1. Acesse a App Store e busque pelo aplicativo WhatsApp. Em seguida, pressione “Atualizar” para obter a versão mais recente do aplicativo de mensagens. A atualização automaticamente ajustará as configurações dos grupos. Após a conclusão da atualização, abra uma conversa em grupo e toque no nome do grupo para acessar as opções de configuração. Role a tela para baixo e escolha “Sair do grupo”. Em seguida, confirme a ação selecionando “Sair do grupo”.

Essa opção é agora um recurso padrão do WhatsApp após a atualização. Como resultado, ao deixar um grupo, somente os administradores serão notificados. No momento, não é possível modificar essa configuração. É importante observar que os outros membros do grupo ainda terão acesso à lista de participantes, o que significa que eles ainda podem descobrir se você saiu da conversa ou não.

Pronto. Aplique essas orientações para abandonar grupos do WhatsApp sem que a sua saída seja percebida.

Como sair do grupo do WhatsApp usando o PC

Aqui estão as instruções para sair de um grupo no WhatsApp Web de forma anônima, usando o seu computador:

Inicie o WhatsApp Web através do navegador no seu computador. Selecione o grupo do qual você deseja sair. No canto superior direito da janela, clique no ícone de “Mais” (representado por três pontos verticais). No menu suspenso, clique na opção “Sair do grupo”. Clique novamente em “Sair do grupo” para confirmar a sua decisão.

Os outros membros do grupo não receberão notificações sobre a sua saída. Apenas o administrador do grupo terá acesso a essa informação.

