Qual será o pagamento mínimo para motorista de app em 2023?

Em discussão sobre a regulamentação do trabalho de motoristas por aplicativo, mediado pelos próprios aplicativos, foi discutido se o trabalhador terá remuneração mínima garantida.

Desta vez os entregadores e motoristas tiveram uma proposta de ganhos mínimos feita pela bancada das empresas. A banca avaliadora por parte do Governo Federal, debateu o pagamento de uma remuneração base para ambas as categorias, os custos de operação e outros parâmetros relacionados ao tema.

“Começamos esse diálogo. Não é fácil, porque há interesses contraditórios, mas uma decisão do presidente Lula é que daqui para frente esse trabalho será regulamentado”, informou o secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho. Responsável pela condução dos debates, o secretário deu um prazo de 15 dias para que trabalhadores e empresas cheguem a um possível acordo.

Saiba como fica a remuneração fixa mínima dos trabalhadores por aplicativo. | Imagem de Jackson David por Pixabay

De acordo com Governo Federal vai usar da sua posição de relevância caso nenhum acordo entre as partes seja possível. “Havendo um acordo, maravilha. Não havendo acordo, o governo vai tomar providências para que haja de fato regras mínimas que assegurem os direitos dos trabalhadores e naturalmente condições para que as empresas possam continuar servindo no Brasil”, afirmou.

A representante do Ministério da Fazenda no GT e assessora da Secretaria de Políticas Econômicas do órgão, sinalizou o início de uma nova fase do trabalho do grupo. “Hoje veio uma proposta das empresas de remuneração que contempla tanto o que é o ganho mínimo líquido esperado, quanto o que é o custo calculado para a remuneração. Em cima da proposta, conseguimos começar a debater os parâmetros e fazer um processo de negociação até chegar num ponto que seja consensual entre as duas bancadas”, disse.

Pelo lado das empresas, se mostraram confiantes no rumo que o debate em relação à remuneração mínima tomou a partir desta quarta reunião. “O próprio Governo ressaltou que inauguramos uma nova fase. Estabelecemos algumas premissas sobre a questão da remuneração. Apresentamos nossa proposta e agora temos que discutir os itens”, informaram.

Nos próximos 15 dias haverá uma intensa discussão entre trabalhadores e empresas rumo ao acordo entre as partes em relação aos ganhos mínimos e sobre as tabelas de custos referentes à operação. De acordo com Gilberto Carvalho a pacificação deste debate vai destravar outros temas que precisam ser resolvidos na relação entre empresas e trabalhadores.

O que são transportes por aplicativo?

Os serviço de transporte de passageiros por aplicativos, também conhecidos como táxi por aplicativo e carona remunerada, são serviços de transporte de passageiros.

Existem nas modalidades de táxi remunerado e por conexão de passageiros e condutores por meio de aplicativos para telefone celular, oferecido por empresas privadas. São tidos como exemplos de “empresas da economia por produção”.

No Brasil, o serviço foi regulamentado em lei federal e concedeu aos municípios o poder de regular o uso dos aplicativos de transporte.

O que é motorista por aplicativo?

O motorista de aplicativo é um profissional autônomo que trabalha com o transporte de pessoas e mercadorias. Ele pode trabalhar com carro próprio, emprestado ou alugado e estar cadastrado em plataformas de empresas especializadas na prestação desse serviço, como Uber, Cabify e 99.

Somente uma dessas companhias já tem 30 milhões de usuários no país. Isso demonstra o potencial para quem deseja trabalhar dessa forma. Afinal, os ganhos potenciais são significativos.

Por isso, trabalhar como motorista de app é uma forma de correr atrás do que você deseja. Por ser autônomo, você não tem um salário fixo. Ou seja, quanto mais corridas fizer, maiores serão os seus ganhos.

Na prática, isso garante que você tenha o controle das suas finanças. Assim, você escolhe quando e onde trabalhar, o que permite ter um segundo emprego ou exercer essa atividade em tempo integral.

Qual é a média de ganhos ao ser motorista de app?

A média de ganhos de um motorista de aplicativo é R$2.300. Por sua vez, indica-se que os ganhos variam entre R$1.504 e R$2.771, sendo que a média é R$2.005. Esses dados são relativos a 2022.

Mesmo com essa média, é importante deixar claro que os lucros sofrem influência de diferentes variáveis:

quantidade de horas trabalhadas;

tipos de corridas realizadas;

horários de trabalho — em alguns momentos, os apps aumentam o valor devido à maior demanda dos clientes;

preço do combustível.

Por isso, antes de tomar sua decisão, é importante verificar essas questões. Aqui, vale a pena até conversar com pessoas que já estão na profissão para ter uma ideia dos ganhos na sua cidade.

