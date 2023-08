Gordura e carboidratos: OMS faz alerta e pega muitos de surpresa

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou uma revisão abrangente de suas regras relacionadas à ingestão de gorduras e carboidratos. Com o propósito de oferecer orientações mais acessíveis e fundamentadas nas últimas evidências científicas, essas atualizações buscam principalmente contribuir para a diminuição dos índices do ganho de peso e das enfermidades associadas à obesidade, tais como diabetes tipo 2 e complicações cardiovasculares. Entenda o que deve mudar a partir de agora, logo abaixo.

OMS de olho na sua saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou recentemente uma atualização em suas diretrizes para o consumo de gorduras e carboidratos, visando fornecer informações mais claras sobre uma alimentação saudável baseada nas últimas descobertas científicas. O principal objetivo por trás dessas novas recomendações é auxiliar na prevenção do ganho de peso e de doenças relacionadas à obesidade, incluindo diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares.

No que diz respeito às gorduras, uma das diretrizes centrais é limitar o consumo total de gorduras a até 30% das calorias diárias totais. No entanto, a OMS enfatiza a importância de priorizar as gorduras insaturadas para pessoas acima de 2 anos de idade. Alimentos como abacate, azeite e nozes são exemplos de fontes saudáveis desse tipo de gordura.

Recomendação ideal no consumo de carboidratos

Quanto aos carboidratos, as novas orientações da OMS colocam um foco especial na qualidade dos alimentos consumidos. Recomenda-se a preferência por grãos integrais, frutas e leguminosas para indivíduos acima de 2 anos de idade. Isso inclui alimentos como feijão, grão-de-bico e lentilhas, que oferecem benefícios nutricionais significativos.

A OMS é bastante clara em suas recomendações para adultos: consumir pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais, juntamente com uma ingestão diária de 25 gramas de fibras. A organização também destaca a necessidade de moderação no consumo de açúcar adicionado, que não deve representar mais de 10% da ingestão calórica diária. Para uma dieta de 2000 calorias, isso se traduz em cerca de 50 gramas de açúcar, o equivalente a cinco a dez colheres de chá por dia.

Mudanças que podem prevenir o câncer

Quando se trata da prevenção do câncer, uma dieta equilibrada desempenha um papel crucial. Alimentos ricos em fibras, frutas e vegetais são considerados aliados importantes na redução do risco de diversos tipos de câncer, de acordo com várias investigações científicas.

Em resumo, as mais recentes atualizações nas diretrizes da OMS sobre o consumo de gorduras e carboidratos buscam esclarecer e fornecer orientações práticas para uma alimentação saudável. Priorizar gorduras saudáveis, optar por carboidratos de qualidade e seguir recomendações específicas, como a ingestão de frutas, vegetais e fibras, pode não apenas ajudar a prevenir doenças relacionadas à obesidade, mas também reduzir o risco de câncer e promover um estilo de vida mais saudável.

