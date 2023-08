Talco antipulgas para cachorro; veja como fazer com ingredientes simples e seguros

Não é exagero afirmar que as pulgas representam uma verdadeira tortura para os animais de estimação, o que inevitavelmente inclui os cachorros: sejam eles grandes ou pequenos, podem acabar sofrendo com a mesma coceira mais cedo ou mais tarde, independentemente da raça. Mas a boa notícia, para quem possui um animal que acabou contraindo esses insetos, é que existe uma receita muito simples de talco antipulgas, que precisa de somente 4 ingredientes para ser preparada.

E, o melhor: são ingredientes que costumam estar na cozinha de qualquer casa.

Estes ingredientes, por sinal, são muito seguros, mas têm o uso indicado somente para os cães.

Trata-se de um verdadeiro remédio caseiro que foi divulgado no perfil Chemanimals, na rede social TikTok. Neste perfil, o veterinário José María Zamora costuma surpreender seus seguidores com soluções caseiras voltadas para os cuidados com os animais de estimação.

Este talco antipulgas não faz mal para os cães | Imagem: Michael Oxendine / unsplash.com

Os ingredientes do talco antipulgas indicado para cachorros

O veterinário e também TikToker José María Zamora assegura que o talco antipulgas cuja receita está em seu perfil oferece diversos benefícios para os animais de estimação. O amido de milho utilizado na receita, por exemplo, é perfeito para deixar o pelo macio e, ainda, para ajudar a mistura a se fixar no corpo dos cães. Já as folhas de eucalipto são um verdadeiro repelente natural para as temidas pulgas.

A citronela, por sua vez, mantém os companheiros peludos livres de moscas, mosquitos e ácaros. E a lavanda, por fim, faz com que o talco fique com um cheiro muito agradável, que não agride o olfato aguçado dos amigos de quatro patas dos humanos.

Estas são as quantidades certas para cada ingrediente da receita:

Amido de milho (1 envelope)

Folhas de eucalipto (1 punhado)

Citronela (1 punhado)

Lavanda seca (1 punhado)

Já o modo de preparo do talco antipulgas é composto por passos bem simples, conforme mostrado abaixo.

Eis o passo a passo:

Triturar as folhas de eucalipto usando um liquidificador, até que elas virarem pó; Depois, acrescentar a citronela e ligar o aparelho para que triture tudo novamente, e repetir o processo com a lavanda seca; Quando tudo tiver virado pó, será hora de acrescentar o amido de milho e misturar tudo uma última vez.

O talco antipulgas já estará pronto, e deverá ser colocado em um recipiente de vidro que tenha tampa. E, para que a aplicação seja mais fácil e na quantidade certa, esta tampa deve ser furada, com o auxílio de uma faca quente ou mesmo de um prego.

Por fim, será hora de cobrir esse recipiente e colocá-lo em um lugar que seja seco e fresco.

Veja também: Água oxigenada tem utilidades incríveis para o dia a dia na sua casa

Como a aplicação do talco antipulgas deve ser feita

Antes da aplicação em si, é importante se certificar de que todos os ingredientes realmente foram triturados e formaram um pó uniforme. Afinal, algumas sujeiras podem machucar o animal de estimação.

Feito isso, a aplicação já pode começar, e ela também é extremamente simples: basta distribuir o talco pelo dorso e também pela barriga do cachorro, preferencialmente fazendo uma massagem.

Não é preciso enxaguar ou escovar, e a mistura pode ser usada semanalmente. Lembrando, mais uma vez, que ela é indicada somente para cães, uma vez que os gatos são sensíveis aos cheiros da lavanda e do eucalipto.

Veja também: Apagão no Brasil vai acontecer de novo? Entenda o assunto que virou meme