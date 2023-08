Usa WhatsApp diariamente? Tem notícia BOA para você

O aplicativo WhatsApp passou por um julgamento por causa de um vazamento de dados que ocorreu entre o ano de 2018 e 2019. A Meta, que é a empresa responsável pelo WhatsApp, Instagram e Facebook já está tratando com as ações judiciais pelo Instituto Defesa Coletiva.

Com um valor alto, a empresa foi obrigada pela justiça a pagar o valor de R$ 20 bilhões para todos os usuários que foram afetados. Acompanhe a leitura abaixo para saber mais sobre esse processo.

Decisão da Justiça em relação ao WhatsApp

A decisão da Justiça de Minas Gerais está abrindo portas para compensações individuais que podem chegar até o valor de R$ 5 mil. Vale lembrar que esse recurso se baseia também muito no envolvimento da segurança da plataforma, que precisa arranjar os danos morais sofridos de cada usuário.

No ano que ocorreu o vazamento de dados fez com que as senhas, particularidades só contato, data de nascimento fossem todas liberadas nas redes. Segundo informações do relatório apresentado pelo Instituto Defesa Coletiva, um código malicioso que encontrado no WhatsApp tinha como princípio a espionagem de cada usuário.

Por isso que vários cibercriminosos aproveitaram o momento vulnerável para praticar os golpes virtuais e, devido a isso, vários usuários tiveram vídeos e fotos compartilhados sem a sua autorização. Caso a decisão seja aprovada, pode indenizar mais de 1 milhão de usuários, até o momento dessa notícia o requerimento foi aprovado somente na primeira instância e a própria Meta disse que não foi notificada.

Indenização do WhatsApp, como receber?

Para que o usuário consiga receber a indenização do WhatsApp, é preciso exibir todas as evidências que provem o uso das plataformas durante o período que ocorreu o vazamento de dados, ou seja, em 2018 e 2019. Tudo isso pode ser feito através do e-mail habilitação@defesacoletiva.org.br.

Se deseja conseguir o registro de atividade do WhatsApp, segue esses passos:

Entre no aplicativo WhatsApp – disponível para Android e iOS

Toque em “Conta” (no canto superior direito)

Clique em “Solicitar Dados da Conta”

Escolha pela guia identificada como “Solicitar Relatório”

Feito isso, é preciso aguardar até 3 dias úteis para que o relatório do WhatsApp seja disponibilizado ao usuário

Assim que tiver todos os dados e informações recolhidos, envie no endereço de e-mail que foi destacado acima.

Segurança e privacidade do WhatsApp

Dentro do app tem configurações que podem ser alteradas pelo usuário, ou seja, tem como o próprio usuário decidir suas configurações de privacidade quem pode ou não pode ler suas informações. Como por exemplo, quem pode verificar a sua foto de perfil, o visto por último, status e assim por diante.

