Alergia a alimentos: sintomas e doenças que podem aparecer; descubra

Subestimada por muitos, a alergia alimentar é uma resposta imunológica anormal do sistema do corpo a certos alimentos, se transformando em uma reação inadequada do sistema imunológico, que identificam alimentos como ameaças potenciais. Tal tipo de alteração no organismo humano pode se transformar em doenças mais sérias e até mesmo colocar em risco a vida da pessoa. Saiba mais detalhes sobre este tipo de alergia e os cuidados a se tomar, logo abaixo.

Mais do que uma simples alergia

Uma coceira, um inchaço, bolinhas vermelhas em alguma parte do corpo ou até sintomas mais graves, como comprometimento da respiração e risco de morte. Mais comum do que muitos pensam, a alergia por alimentos precisa ser vista com mais atenção para quem busca uma saúde mais equilibrada e sem sustos de última hora.

A seguir, entenda melhor o que está por trás das alergias alimentares, assim como seus sintomas e os cuidados a se ter.

Entenda o que é a alergia alimentar

A alergia alimentar é uma resposta imunológica anormal do sistema do corpo a certos alimentos, desencadeando uma reação inadequada do sistema imunológico ao identificar erroneamente componentes alimentares como ameaças potenciais. Isso leva à liberação de substâncias químicas, como a histamina, que resultam em diversos sintomas alérgicos e, em alguns casos, podem até originar doenças específicas.

Quais os sintomas?

Os sintomas da alergia alimentar podem ser desencadeados por pequenas quantidades do alimento agressor e variam desde urticária, inchaço, vômito, congestão nasal, até dificuldades respiratórias e hipotensão. Em situações graves, esses sintomas podem se intensificar e surgir imediatamente, representando um risco para a vida do indivíduo.

Quando uma alergia se transforma em algo sério

Essas alergias alimentares podem também contribuir para o agravamento de certas doenças. Por exemplo, a dermatite atópica, conhecida como eczema, pode ser exacerbada pela presença de alergias alimentares, embora não seja uma causa direta da doença. O consumo de alimentos como leite e ovos pode desencadear ou agravar o eczema em pessoas com predisposição.

Além disso, alérgenos alimentares também podem ser responsáveis pelo agravamento da asma, uma condição respiratória crônica. Em crianças com risco prévio de desenvolver asma, as alergias alimentares podem acentuar os sintomas da doença. A síndrome de enterocolite induzida por proteína alimentar, frequentemente observada em bebês, é outra condição desencadeada por alimentos, com destaque para o leite e, às vezes, cereais e grãos.

Outra manifestação é a síndrome de alergia oral, que provoca coceira na boca e é desencadeada principalmente pela ingestão de frutas e vegetais crus. Já a doença celíaca, uma doença autoimune amplamente discutida, é desencadeada pela intolerância ao glúten presente em trigo, aveia, cevada e centeio.

Alimentos que mais provocam alergias

No que diz respeito aos alérgenos alimentares mais comuns, mais de 160 alimentos foram identificados como causadores de alergias em indivíduos sensíveis. Alguns alérgenos, como ovos, leite, amendoim, nozes, peixe, marisco, trigo, soja e gergelim, frequentemente exigem rotulagem específica devido à sua potencial capacidade de provocar hipersensibilidade.

Alergia alimentar x Intolerância alimentar

É importante ressaltar a distinção entre alergia alimentar e intolerância alimentar. A alergia alimentar é uma reação exagerada do sistema imunológico a proteínas específicas nos alimentos, enquanto a intolerância alimentar resulta de problemas digestivos ou metabólicos em relação a certos componentes alimentares. Os sintomas da intolerância alimentar incluem questões gastrointestinais como flatulência, dor abdominal, inchaço e diarreia, além de outros sintomas como enxaquecas, asma, eczema e desconforto geral.

