A cor da escova de dente tem um significado OCULTO! Descubra

A escova de dente é um utensílio que usamos diariamente e que nos ajuda na higiene bucal, ela é um dos principais fatores que auxilia nessa limpeza. Nos supermercados percebe-se a quantidade de diferentes cores e estilos das cerdas que tem nas escovas, você já parou para se perguntar o porquê disso?

Para alguns é somente um toque diferente de design, no entanto vai bem além disso, não é somente para ter uma escova mais atraente, as cerdas de cores diferentes é para ser mais prático. Acompanhe a leitura para saber mais sobre as escovas de dente.

veja o porque as cerdas da escova de dente são diferentes. Imagem: FreePik

Dicas para escolher a escova de dentes certa

O primeiro passo é você entender qual a melhor escova de dente para você, pois precisa de uma que atenda às suas necessidades para garantir uma ótima higiene bucal. Segue as dicas e conheça um pouco sobre cada escova:

Escova de Dentes Elétrica: Por mais que ainda não seja muito utilizada pela grande parte da população, uma das grandes vantagens da escova de dentes elétrica é a capacidade de alcançar áreas de difícil acesso. Como tem uma pequena cabeça, permite fazer todos os movimentos recomendados pelos dentistas e também reduzir o risco de sangramento. É preciso substituir a cabeça da escova elétrica assim que as cerdas começarem a ficar desgastadas.

Cerdas Macias: As cerdas macias são recomendadas para uma boa higiene dental, pois elas também conseguem alcançar áreas abaixo da linha da gengiva e os espaços estreitos entre os dentes. Para complementar, elas também conseguem alcançar às formas arredondadas dos dentes, ajudando na remoção da placa bacteriana e dos resíduos de alimentos. Caso você tenha gengivas sensíveis ou passou por uma cirurgia, o dentista pode recomendar uma escova de cerdas mais macias para evitar dor.

Veja também: Comecei a limpar a escova de dentes com VINAGRE e olha no que deu

Por qual motivo as escovas de dentes tem cerdas de cores diferentes?

Muitas pessoas desconhecem essa informação, mas a função das cerdas coloridas na escova de dente é para ajudar a pessoa a dosar a quantidade de pasta de dente na escova, pois nas áreas coloridas funcionam como um tipo de guia para ajudar na quantidade correta da pasta de dente, já que muitas pessoas não sabem a quantidade correta que se usa.

Ou seja, a pessoa não precisa cobrir as cerdas inteira de pasta de dente, somente onde indica as cores, para evitar o excesso da pasta e realmente ter uma boa escovação. Isso também ajuda a não desperdiçar. Esse ponto é crucial nas escovas de dentes para crianças, para ensinar desde cedo como se usa. Vale ressaltar que as escovas que têm cabeças menores também são indicadas.

Veja também: Escova de dentes no banheiro é um PROBLEMA; confira 3 riscos