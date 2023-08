“Camping de rico” garante céu cheio de estrelas para os clientes; entenda

Camping impressionante para hospedagem – Em um mundo cada vez mais iluminado pelas luzes artificiais, contemplar um céu repleto de estrelas se tornou um privilégio. No entanto, um resort situado em Utah, nos Estados Unidos, acaba de conquistar um feito inédito e promete revolucionar a experiência dos amantes das estrelas: é o primeiro estabelecimento do mundo a ganhar a chancela oficial de “céu escuro”.

O Under Canvas Lake Powell – Grand Staircase é um resort de camping que oferece a experiência de “céu escuro”. Foto: divulgação

Este camping vai te surpreender

Trata-se do resort Under Canvas Lake Powell – Grand Staircase, cujas tendas de luxo agora possuem as credenciais oficiais de “céu escuro”. A certificação foi concedida pela DarkSky International, uma renomada organização sem fins lucrativos. Desde 2001, essa entidade tem se dedicado a designar mais de 200 locais ao redor do mundo como Dark Sky Places. A iniciativa integra a missão da organização de combater um problema crescente: a poluição luminosa.

O reconhecimento não foi ao acaso. A parceria entre a Under Canvas e a DarkSky resultou no desenvolvimento de rigorosos critérios de certificação de hospedagem que atendem aos padrões exigidos por um ambiente de céu escuro. Tal inovação não ficará limitada ao resort em questão. Em breve, os critérios do programa serão divulgados, permitindo que outros empreendimentos do segmento de hospedagem, que compartilham do mesmo interesse, possam dar início ao processo de certificação.

Ruskin Hartley, que está à frente da DarkSky International como CEO e diretor executivo, em entrevista à CNN, manifestou seu entusiasmo sobre o projeto. Para ele, o fato do Under Canvas Lake Powell ser o primeiro a receber essa honraria não significa que será o único. Hartley percebe um crescente interesse no astroturismo e está otimista de que mais lugares buscarão este tipo de certificação, visando proporcionar aos seus hóspedes experiências únicas sob céus estrelados.

A localização do resort é um atrativo à parte. Situado em um extenso planalto na margem de um desfiladeiro em Utah, próximo à divisa com o Arizona, o Under Canvas está estrategicamente localizado. Os hóspedes têm fácil acesso a pontos turísticos renomados, como o Lago Powell, o Monumento Nacional Grand-Staircase Escalante, o Horseshoe Bend e o Antelope Canyon. Adicionalmente, o resort é agraciado com seu próprio cânion.

Mais diferenciais

A acomodação é outro diferencial. Inspiradas nas tendas de safáris africanos, as luxuosas tendas de lona estão disponíveis em diversas configurações. Dentre elas, destaca-se a tenda stargazer, projetada especialmente para casais. Esta tenda possui uma janela de visualização estrategicamente posicionada acima da cabeceira da cama king-size, permitindo aos hóspedes uma imersão celestial.

Não obstante, as tendas contam com outros luxos, como banheiro privativo, um aconchegante deck particular e até um fogão a lenha. Além do conforto, o resort ainda oferece aos seus visitantes programações especiais, dentre as quais se destaca a observação de estrelas, elevando ainda mais a experiência do astroturismo.

Para aqueles interessados em desfrutar dessa experiência sem precedentes, as tarifas do Under Canvas Lake Powell – Grand Staircase para este ano estão fixadas entre US$ 329 e US$ 449 (equivalente a aproximadamente R$ 1.612 e R$ 2.200). Entretanto, é válido ressaltar que as reservas se estendem apenas até o final da temporada, que se encerra em 30 de outubro.

