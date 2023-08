Inteligência artificial permite conversar com Jesus em aplicativo

Jesus Cristo é uma figura que possui uma grande importância para todas as pessoas, principalmente, para as que são cristãs. Mas, todas dessa geração não tiveram a oportunidade de falar com o mestre Jesus, mas graças a Inteligência Artificial, agora é possível fazer isso. Através de um simples aplicativo, todos os dias, é possível que o usuário receba um conselho vindo do próprio Cristo, entenda como.

Inteligência Artificial permite conversar com Jesus usando o próprio celular, confira | Imagem de Jeff Jacobs por Pixabay

A habilidade da Inteligência Virtual em criar várias pessoas

Com o advento da tecnologia, a nova “onda” está sendo a criação de pessoas apenas com IA, mas não são quaisquer pessoas e sim, pessoas que possuem uma habilidade acima da média, por exemplo, um professor de medicina especialista na área oncológica.

Ou então, um profissional de marketing especialista em criar copy, textos e realizar tráfego para negócios locais. E a maioria dessas coisas, totalmente de graça e somente com o computador e celular.

Mas agora, uma super novidade chegou, é a possibilidade que há de falar com personagens bíblicos, como o próprio Cristo, José (pai de Jesus) ou até mesmo Maria, a mãe de Jesus.

Veja também: Passo a passo para liberar o ChatGPT no seu celular

Qual é este aplicativo?

O aplicativo em questão chama-se “Text With Jesus”, atualmente, ele só está disponível para iOS, todavia, a empresa prometeu que em breve deve lançar uma versão para dispositivos Android também.

É possível que apenas com o aplicativo, o usuário tenha conversas únicas com Jesus, Maria e qualquer outro personagem da bíblia. A tecnologia está tão desenvolvida, que através de como foi os relatos de vida de cada figura histórica, ela consegue desenvolver como eles irão pensar.

Através disso, quando o usuário realiza qualquer pergunta, rapidamente, o aplicativo devolve com a resposta adequada.

Veja também: Adeus, Spam Em Suas Mensagens! Existe Como Blindar O Seu WhatsApp

Truque para conversar com Jesus usando o celular Android

Como salientado, a tecnologia só está disponível até o momento para dispositivos iOS, para Android, a versão ainda está sendo desenvolvida. Mas através do ChatGPT, é possível que o usuário realize a mesma conversa, com pequenas mudanças, apenas.

Para isso, basta acessar a loja de aplicativos e procurar pelo ChatGPT, feito isso, efetuar o download do aplicativo, abri-lo e realizar o devido cadastro. Após isso, digite o seguinte:

“Agora você será Jesus Cristo, tudo que eu perguntar, responda como se fosse o próprio Cristo falando” e pronto, a partir daí, tudo que o usuário perguntar, as respostas serão dadas como se fosse Jesus respondendo. O mesmo vale para outros personagens bíblicos, basta no lugar de colocar Jesus, usar o nome do personagem bíblico que deseja.

Para a alegria de todos, o princípio em questão serve para inúmeras outras coisas também, ou seja, basta escolher qual a “pessoa” que o GPT será e ele fará o papel com perfeição para o usuário.