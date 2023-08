R$ 300,00 HOJE (18) no Caixa Tem; já conferiu sua conta?

Caixa Tem disponibilizou novo saque? Nos próximos dias, uma boa notícia aguarda os usuários do aplicativo Caixa Tem: um aumento significativo no montante do Bolsa Família, que, dependendo da composição familiar, pode ultrapassar R$ 1 mil. Entretanto, você sabe quais são os critérios e os valores desse acréscimo? Vamos entender.

A partir de 18 de agosto, o aplicativo Caixa Tem vai creditar um valor extra de R$ 300 para muitos beneficiários do Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novidade no Caixa Tem

A partir do dia 18 de agosto, diversos beneficiários que utilizam a plataforma Caixa Tem, disponível tanto para Android quanto para iOS, poderão observar um incremento de R$ 300 na conta digital. Esse adicional é o resultado da somatória do Benefício da Primeira Infância do programa Bolsa Família, que se destina a crianças de até seis anos de idade. Desse modo, cada criança nessa faixa etária representará um acréscimo de R$ 150.

Por exemplo, uma família que é beneficiada pelo programa e que tenha duas crianças com idade até 6 anos receberá, além do valor base do Bolsa Família, um adicional de R$ 300. É crucial destacar que o montante mínimo que uma família pode receber através do Caixa Tem é de R$ 600. Assim, considerando o exemplo citado, essa família receberá um total de R$ 900, e este valor pode ser ainda mais elevado dependendo do número de membros da família e da aplicação de outras regras, como o Benefício Cidadania.

Mas quais são os requisitos para assegurar a continuidade dos pagamentos do Bolsa Família por meio do Caixa Tem? Primeiramente, é imprescindível que o Cadastro Único (conhecido como CadÚnico) esteja atualizado. Adicionalmente, a renda per capita da família não pode ultrapassar R$ 218. Também é exigido que todos os membros estejam devidamente vacinados, que as crianças de até 7 anos passem por um acompanhamento nutricional, que gestantes estejam em processo de pré-natal e que crianças e jovens matriculados tenham um percentual mínimo de frequência escolar: 60% para aqueles com até 5 anos e 75% para os que possuem entre 6 e 18 anos. Os pagamentos são liberados seguindo a ordem do Número de Inscrição Social (NIS) final de cada beneficiário.

Acréscimos no Bolsa Família

Com relação aos acréscimos possíveis no Bolsa Família, além do montante base de R$ 600 e do acréscimo ligado à primeira infância, o Caixa Tem também disponibiliza um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e a crianças e jovens entre 7 e 18 anos. Importante ressaltar que cada membro da família deve receber, pelo menos, R$ 142.

Para exemplificar o impacto desses acréscimos, imaginemos uma família composta por seis membros, onde dois deles são crianças até 6 anos. O valor total recebido por essa família seria de R$ 1.152.

A distribuição dos pagamentos em agosto seguirá o calendário baseado no NIS final do beneficiário. Os contemplados com NIS terminado em 1 receberão em 18 de agosto, os de final 2 em 21 de agosto, os de final 3 em 22 de agosto, e assim por diante, até o final 0, que terá o pagamento efetuado em 31 de agosto.

Os próximos dias, portanto, trazem perspectivas positivas para muitas famílias brasileiras, que poderão contar com um valor mais expressivo para auxiliar no sustento e nas despesas cotidianas. A inclusão dos acréscimos representa uma estratégia do governo em oferecer mais suporte, principalmente para aqueles que possuem crianças em fase inicial de desenvolvimento.

