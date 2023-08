Trocar a bateria do iPhone é possível; aprenda como fazer isso

Em uma rotina tão corrida como é a da maioria das pessoas, uma das maiores frustrações, sem dúvida alguma, é o celular ficar sem carga, principalmente em cidades grandes, onde usá-lo para encontrar certos endereços é crucial. Todavia, caso o seu dispositivo seja um iPhone, fique calmo, é possível realizar a troca da bateria em sua própria casa, mas durante o artigo, você irá ver outras opções e quais as vantagens e desvantagens, confira.

Aprenda como trocar a bateria do iPhone ainda hoje | Imagem de Jan Vašek por Pixabay

Como saber se está na hora de trocar a bateria?

As baterias dos Iphones são feitas de íon de lítio e elas costumam durar até anos, todavia, com o passar dos meses, a sua capacidade de reter a carga que foi fornecida vai diminuindo bastante, o que faz com que o aparelho fique sem “bateria” ainda mais rápido.

Além disso, há alguns estudos que relatam que há algumas versões do iPhone que estão apresentando uma bateria que tem uma vida útil ainda mais curta. Mas há basicamente duas soluções para o problema em questão.

A primeira, é trocando a bateria por conta própria, na casa do usuário e a segunda, é optando por uma assistência técnica certificada da Apple. Então, para saber se a bateria já está ficando ruim, basta ir em configurações e após isso em bateria e em funcionamento e carregamento da bateria. Na aba que irá abrir, haverá todas essas informações.

Veja também: Estes 5 Filmes Da Netflix Estão Em Alta Na Semana

Trocando a bateria em casa

A Apple sabe que vários clientes preferem realizar o trabalho sozinho, por conta disso, eles fornecem um manual completo de como efetuar o procedimento. Além de links onde é possível comprar as peças originais e com garantias. Também é fornecido um manual de como realizar a reciclagem correta das peças.

Basicamente, o usuário irá precisar desparafusar a parte de trás do celular, aquecer um pouco a borda inferior e com o auxílio de ventosas, remover a tela e após isso, seguir o passo a passo para trocar apenas a bateria.

Contudo, como dá para perceber, o procedimento não é tão simples, mas utilizando as peças corretas, é possível fazê-lo em pouco tempo. Mas há alguns problemas nisso, como a perda da resistência à água e até mesmo a incompatibilidade com o sistema operacional.

Veja também: Não É Só Gmail Que Existe; Veja Como Trocar Por Outro

Deixando que a Apple faça isso

Caso a ideia de fazer tudo sozinho não tenha agradado você, é possível que a Apple realize o procedimento, em alguns casos, sai até melhor do que fazer por conta própria e acabar inutilizando o aparelho.

Para isso, há 3 opções: enviar o dispositivo para a Apple, ir até uma loja da Apple ou solicitar que um técnico vá até sua residência realizar o procedimento, lembrando que essa possibilidade não está disponível em todos os locais.

Os custos disso não são tão altos, caso o aparelho esteja na garantia ou tenha a AppleCare Plus, alguns defeitos são cobertos automaticamente. Senão, o procedimento está sujeito a algumas taxas.