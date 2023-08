Café e amido de milho reagem como tintura natural para combater fios brancos

Utilizações pouco conhecidas para o café – Um segredo culinário que se transforma em um aliado de beleza? Ingredientes comuns em nossas cozinhas, como café e amido de milho, vêm ganhando notoriedade no universo da beleza capilar, especialmente entre mulheres acima dos 40 anos. No entanto, é uma prática que deve ser abordada com cautela e conhecimento, com base nas recomendações dos especialistas da área.

A fécula de milho presente na maisena é conhecida por hidratar o cabelo, eliminando a secura e o frizz, enquanto a cafeína do café estimula o crescimento capilar, dando brilho aos fios. Foto: divulgação

Café pode ser usado nos cabelos?

Apesar de comumente estarem presentes na culinária do dia a dia, tanto o café quanto o amido de milho, base da maisena, estão se revelando como poderosas ferramentas naturais na batalha contra os cabelos grisalhos. A tintura natural feita a partir da combinação destes ingredientes é tida como eficaz e de fácil preparação, tornando-se uma das opções caseiras preferidas de muitas mulheres, principalmente as que já ultrapassaram a marca dos 40 anos. No entanto, vale o alerta: antes de embarcar nesta aventura capilar, consultar um dermatologista é essencial, evitando assim possíveis reações indesejadas.

Mas, afinal, por que o café e o amido de milho seriam benéficos para os cabelos? Segundo especialistas do portal All Things Hair, mesmo que não existam estudos científicos conclusivos sobre o tema, a fécula de milho – principal componente da maisena – possui propriedades que auxiliam na hidratação dos fios. O resultado? Um cabelo mais macio, com um brilho destacado, fácil de manusear e, principalmente, sem aquele indesejado frizz.

Por outro lado, o café não fica atrás em benefícios. Um estudo dermatológico referenciado pelo site Salud180 indica que a cafeína presente no café possui um efeito estimulante para os fios. Este composto não apenas acelera o crescimento capilar, como também fortalece o cabelo. Além disso, o café tem sido apontado como um excelente aliado para tingir e incrementar o brilho dos fios.

Preparação

Agora, você deve estar se perguntando: como preparar essa mistura? Para começar, você vai precisar de alguns ingredientes, sendo eles: 2 xícaras de café moído, 1 xícara de água, 4 a 5 folhas de louro, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho e, por fim, 2 colheres de sopa de azeite de oliva.

O preparo começa com uma combinação culinária. Em uma panela, misture o café moído, a água e as folhas de louro, levando tudo ao fogo para ferver durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Após esse período, o próximo passo é permitir que essa mistura esfrie. Posteriormente, o líquido deverá ser peneirado para a remoção dos resíduos de café e das folhas de louro. Após essa etapa, acrescente o cacau em pó, o amido de milho e o azeite de oliva ao líquido. O ideal é misturar bem, até que todos os ingredientes estejam perfeitamente integrados.

Finalmente, com a mistura pronta, aplique-a sobre o cabelo limpo e seco, priorizando os fios brancos ou grisalhos. A recomendação é que a tintura caseira permaneça nos cabelos por cerca de uma hora. Passado esse tempo, basta lavar o cabelo normalmente.

A combinação de café e amido de milho surge como uma alternativa natural e sustentável no mundo dos cosméticos capilares, contudo, é sempre válido lembrar da importância de consultar profissionais da área antes de realizar qualquer procedimento, garantindo, assim, a saúde e beleza dos fios.

